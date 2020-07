Commentaire : Une résistance séculaire

Le long et décisif combat des Algériens pour l’indépendance, la dignité et la souveraineté recouvrée, furent aussi des jalons sur la voie des indépendances africaines, suivies par l’émancipation des colonies portugaises et espagnoles en Afrique, puis l’écroulement de l’Apartheid en Afrique du Sud.

Les Algériens se sont opposés à l’armée française dès son débarquement sur le sol algérien, en juin 1830. Depuis cette date, les soulèvements se sont multipliés. Le sentiment patriotique s’affirmait face au colonialisme. L’histoire de l’Algérie est celle des insurrections et, des soulèvements pour conserver les terres, s’opposer aux expropriations, aux implantations, aux dépossessions, au génocide programmé. Par la loi du sabre et du canon, Des régions furent «pacifiées» à coup de pillages, de meurtres, de razzias, de massacres à grande échelle puis «repacifées» à chaque soulèvement de la population. Des décennies de longs combats âpres face à l’une des armées les plus belliqueuses, dirigée par des chefs nourris de racisme, de mépris et d’agressivité. Ce fut une véritable expédition militaire avec son lot de crimes où s’illustrèrent par leurs exactions, de nombreux officiers dont les actes répressifs sont consignés à jamais pour la postérité. En clair, la conquête de l’Algérie fut un des faits coloniaux les plus sanglants. Entre massacres, mensonges, trahisons, l’armée française a commis les pires ignominies contre le peuple algérien, contre les résistants qui sont déportés, leur mémoire bafouée. L’armée était le bras zélé d’une politique coloniale terrifiante qui n’a jamais pu, toutefois, briser le peuple algérien. Cette barbarie n’a pu entamer sa détermination à arracher sa liberté. C’est cette histoire qu’il faut transmettre. Mais une difficulté se pose. Elle concerne la question des archives sur la période de la colonisation française, tant dans son volet relatif à la restitution qu’à celui de l'accès des chercheurs aux fonds. La remise de ces archives au peuple algérien constitue une des principales revendications de l'Etat dans le dossier ayant trait à la mémoire collective. Ce dossier comprend aussi les disparus durant la lutte de libération, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français au Sahara algérien et la récupération des crânes des résistants se trouvant au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. A ce sujet, vingt-quatre des restes mortuaires de ces combattants ont été inhumés hier au carré des Martyrs. Promesse tenue par le Président Tebboune qui avait manifesté sa volonté de consolider la mémoire et le patrimoine historique en annonçant sa décision d'instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la Mémoire et ordonné le lancement d'une chaîne de télévision spécialisée en histoire, afin de conserver le legs de tous les mouvements de résistance à l'occupation et la guerre de libération nationale.

«Notre histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et de sa jeunesse, une histoire que nous ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos relations étrangères», avait-il affirmé, relevant qu’une nation qui préserve son passé, se préserve elle-même.

M. Bouraib