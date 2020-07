Tamanrasset

Baptisation du pôle universitaire de la date «5-Juillet-1962»

Annaba

Dans l’émotion

Annaba a commémoré le 5 Juillet avec une cérémonie à la mémoire des martyrs organisée au Monument du chahid où des gerbes de fleurs ont été déposées en présence des autorités civiles et militaires ainsi que du mouvement associatif. Le wali, Djamel Eddine Brimi, a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’une école primaire de 12 salles dans la cité Rym au chef-lieu de wilaya. Le chef de l’exécutif a inauguré une station multiservices et un centre commercial au niveau de la commune d’El Hadjar. La veille de la commémoration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, la nouvelle ville de Draa Errich implantée dans la commune d’Oued El Aneb, a été baptisée du nom du défunt moudjahid, le colonel Benmostefa Benaouda Amar, membre du Groupe des 22 à l’origine du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Une cérémonie commémorative a été organisée au siège de la wilaya au cours de laquelle trois moudjahidine ont été honorés. Des équipements ainsi que des machines à coudre ont été distribuées aux personnes aux besoins spécifiques. Bordj Bou-Arréridj Plusieurs structures mises en service La cérémonie de célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse a débuté par un recueillement à la mémoire des chouhada. Il y a eu aussi la distribution de centaines de logements. Les habitants d’Aouin Zeraiga, une zone d’ombre située entre les communes de Medjana et Bordj Bou-Arréridj ont bénéficié, quant à eux, de l'alimentation en énergie électrique, et les cités AADL ont bénéficié d'établissements scolaires. La zone industrielle de Mechta Fatima a bénéficié d'un réservoir de 5.000 mètres cubes qui permettra de couvrir le déficit en eau. On a appris que des infirmiers, des sages-femmes, des laborantins et manipulateurs de radio issus de l’institut national supérieur des sciences paramédicales renforceront le secteur de la santé. Le wali Mohamed Benmalek a souligné l’importance de cette date dans l’histoire du peuple. «Nous devons nous inspirer des sacrifices de notre peuple pour redoubler d’efforts afin de construire un Etat fort», a-t-il dit. Les autorités locales ont assisté à la cérémonie de remise de grades aux officiers et sous-officiers de la protection civile et ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs. F. D. Sidi Bel-Abbès Fidélité et engagement Un programme a été établi pour commémorer le 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et rendre hommage aux artisans de la Révolution et rappeler les sacrifices consentis par tout un peuple en signe de fidélité au serment prêté par les glorieux martyrs. Cérémonie de recueillement, table ronde au musée du Chahid, baptisation du centre culturel islamique et remise de récompenses et cadeaux aux moudjahidine de la zone 5 de la Wilaya V ont marqué cette journée. C’est aussi l’opportunité de faire une rétrospective sur le développement du pays marqué par la réalisation d’infrastructures et d’évoquer les perspectives de l’édification de l’Algérie nouvelle. Le wali a invité tout un chacun à s’impliquer dans l’œuvre de redressement et de relance de l’économie nationale. «Il y a une approche reposant sur l’exploitation des potentialités nationales et la rentabilisation de nos ressources pour faire preuve d’engagement et de détermination dans son application et son exécution», a-t-il déclaré. A. B. Tizi-Ouzou Émouvantes cérémonies de recueillement La célébration du 58e anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale à Tizi-Ouzou a été marquée par l’organisation de plusieurs activités. Placées sous l’égide du wali, Mahmoud Djamaa, elles ont consisté en une émouvante cérémonie du recueillement au Monument des martyrs de M’Douha. Etaient présents, les membres de la commission de sécurité, les directeurs de l’exécutif, les représentants de l’APW ainsi que les responsables des organisations de la famille révolutionnaire. La délégation s’est rendue au siège de la wilaya où s’est déroulée la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires de 905 logements publics aidés et de 903 logements AADL au pôle d’excellence Oued Falli. 200 décisions d’aides à l’habitat rural (700.000 dinars) ont été en outre attribuées à des souscripteurs de plusieurs communes. Cette occasion a été aussi saisie pour le renforcement des parcs de transports scolaires par la remise de pas moins de 25 bus au profit d’autant de communes, des machines à coudre aux femmes rurales et des décisions d’octroi de crédit pour la constitution de micro-entreprises dans le cadre du dispositif Angem. L’entreprise de transport urbain et suburbain a bénéficié de 5 bus, dont trois pour assurer des navettes avec le nouveau pôle d’excellence. Plusieurs autres festivités commémoratives ont eu lieu à travers l’ensemble des communes où des cérémonies de recueillement ont eu lieu au niveau des monuments des martyrs dans le respect des mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19. Bel. Adrar B. G.

Le Pôle universitaire «1.000 places pédagogiques» de Tamanrasset a été baptisée hier de la date de la proclamation de l'Indépendance de l'Algérie «5 Juillet 1962». La cérémonie de baptisation qui a été présidée par les autorités locales, en présence de membres de la famille révolutionnaire, a été organisée dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Cette institution universitaire venant renforcer le centre universitaire «Hadj Moussa Agh Akhamoukh» de Tamanrasset, comprend 24 salles de cours d’une capacité de 25 places pédagogiques, d’une bibliothèque centrale de 250 places et d’un pavillon dédié aux recherches. L’occasion a donné lieu également à la baptisation d’une rue du quartier «Mouflon» de la capitale de l’Ahaggar du nom du Chahid «Brik Abdelkader», ainsi qu’à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un siège de contrôle financier de la wilaya, implanté au niveau de la cité administrative de la ville de Tamanrasset. Chambâg Chikha et Fatima Djellouli, veuves respectives des défunts moudjahidine Ouled-Messaoud Ramdane Ammar et Ouardhine Kinane, ont été honorées en cette circonstance historique. Les festivités commémoratives de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse ont également été marquées dans la région par la remise des clefs de logements publics locatifs (LPL) à 25 bénéficiaires de la daïra de Tazrouk, ainsi que des titres d’attribution à l’habitat rural parmi une tranche de 234 aides à cette formule d’habitat. De même, l’occasion a été mise à profit pour rendre un grand hommage aux personnels du corps médical et paramédical en reconnaissance à leurs efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).