Hausse des cas de la covid-19 : Des experts s’expriment

Le Dr Lyès Merabet :

«Le citoyen doit prendre conscience du danger»

«Le citoyen doit impérativement comprendre qu’il n’a pas d’autre choix que de respecter les mesures barrières et les appliquer méticuleusement», indique le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat des praticiens spécialistes de santé publique.

Selon lui, des mesures coercitives sont plus que nécessaires pour imposer le port des bavettes et la distanciation physique. «Les services de sécurité et ceux en charge du contrôle des activités commerciales, et même les bureaux d’hygiène communaux doivent consolider leur présence sur le terrain afin de veiller en permanence à l’application de ces mesures» a-t- il plaidé.

«Les secteurs de la jeunesse et des sports, de la culture, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale doivent s’impliquer dans ce dispositif à travers des actions de sensibilisation et de mobilisation des moyens humains ou logistiques», préconise notre interlocuteur.

Des actions axées essentiellement, préconise-t-il, sur des opérations de nettoyage et de désinfection des locaux et lieux publics, a-t-il expliqué, non sans mettre l’accent sur l’impératif de voir les communes renouer avec ces missions.

A une question sur la fermeture des plages et autres endroits de détente, le Dr Lyès Merabet estime qu’une telle mesure «est justifiée par le risque accru de contamination qui pourrait être majoré du fait des déplacements des populations de plusieurs régions vers les côtes».

«Il est difficile d'imposer des mesures barrières en bord de mer en pleine ascension de l'épidémie», affirme-t-il, ajoutant que le corps médical est éprouvé autant sur le plan physique que mental, notamment avec des professionnels contaminés et beaucoup de décès.

«Dans plus de 20 wilayas, la situation est grave et les services dédiés à la Covid-19 sont saturés. Les unités de réanimation sont de plus en plus sollicitées et il n'y a plus de places dans les grandes villes comme Alger», a-t-il dit.

«On manque de moyens de protection devant le flux incessant de malades, de tests de dépistage pour le diagnostic mais aussi pour mener les enquêtes épidémiologiques nécessaires pour cartographier l'étendue de l'épidémie», a-t-il ajouté.

Certains hôpitaux ont manqué d'oxygène du fait de la surconsommation induite par le nombre élevé de patients en détresse respiratoire, dit-il, préconisant «d’améliorer le niveau de la coordination dans le secteur de la santé (public/privé) afin d'organiser l'offre de soins dédiée aux malades atteints du virus, mais aussi aux autres malades suivis déjà ou ceux qui se présentent pour d'autres problèmes de santé».

Il souligne l’impératif de procéder «à l’installation des comités opérationnels représentatifs des différents établissements de santé dans toutes les wilayas concernées».

«Il faut plus de flexibilité dans la prise de décision au niveau local et plus de moyens pour faire face au nombre de contaminations», estime en outre interlocuteur.