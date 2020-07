Université de Mostaganem :Lancement d’une chaîne sur internet

La chaîne web «Abdelhamid-Ibn-Badis» constitue une plateforme scientifique et un support éducatif diffusant des cours, des conférences, des séminaires et des forums organisés à l'université de Mostaganem, a-t-on indiqué. Ce support électronique s'inscrit, selon la même source, dans le cadre de la politique générale du secteur visant à moderniser les méthodes d'enseignement supérieur, dont celle de l'enseignement à distance. L'université a appelé tous les professeurs à intensifier les efforts de transition vers l'enseignement numérique et à réaliser des vidéos pédagogiques pour les cours et les conférences. Pour ce faire, elle a mis à leur disposition quatre salles équipées de technologies modernes pour filmer les travaux au niveau de l'université centrale (ex-Institut technologique d'agronomie) et de l'Institut d'éducation physique et sportive et de la Faculté des sciences sociales. Parallèlement, l'Université de Mostaganem a récemment lancé un programme de numérisation documentaire et l'a mis à la disposition des personnes intéressées via Internet.

Le programme consiste en la diffusion de documents scientifiques, notamment des travaux de conférences, de thèses et de mémoires de fin d'études, dont 226 thèses de doctorat et de magister, a-t-on ajouté.