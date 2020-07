Le Syndicat national des enseignants universitaires et de la recherche scientifique, affilié à l’UGTA (SNEU-UGTA) attend de rencontrer le ministre du secteur pour soulever un certain nombre de préoccupations des enseignants-chercheurs, notamment la tenue de la 43e session du Comité national universitaire de promotion de l’enseignant du supérieur ainsi que la date de la 44e session.

«La situation exceptionnelle et sans précédent due à la pandémie de Coronavirus, qui a affecté le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a constitué depuis le début une préoccupation nationale et une occasion de suivre de près toutes les questions liées à l’université», lit-on dans le communiqué de la fédération, dont El Moudjahid a reçu une copie.

A cet effet, l’accent a été mis sur le déroulement de l’opération pédagogique et la priorité a été accordée à la réflexion sur les moyens de terminer l’année universitaire en cours et de préparer la rentrée universitaire 2020/2021. Par conséquent, un ensemble de propositions et de solutions de dimension stratégique ont été émises.

Dans le même contexte, la fédération a salué le recours à l’enseignement à distance comme alternative pédagogique efficace.

La capacité de l'élite universitaire à l’innovation scientifique

En ce qui concerne la situation sanitaire dans le pays, la Fédération considère que la pandémie a donné lieu à une situation difficile, et qui a démontré la solidarité entre le peuple et ses dirigeants pour y faire face. Comme elle a clairement démontré la capacité de l'élite universitaire à l’innovation et à la réussite scientifiques avec des contributions tangibles à travers des produits scientifiques innovants pour lutter contre le Covid-19, ne ménageant pour ce faire aucun effort.

La Fédération a suivi de près les réalisations et les innovations scientifiques, appréciant avec une grande fierté les efforts des professeurs d'université et des chercheurs à travers le pays dans diverses institutions.

Elle a souligné la nécessité de tout l’intérêt à accorder à cette catégorie afin de la motiver à contribuer davantage à la concrétisation des aspirations de l'Université et à la promotion du système éducatif et de la recherche scientifique, indissociables des aspirations au développement du pays, estimant que l'Université est le point de départ pour le décollage économique.

Parmi ces projets innovants figure celui réalisé par deux étudiants de la Faculté des sciences électroniques et informatiques de l'Université des sciences et et de la technologie Houari-Boumediène de Bab Ezzouar dans le domaine de l’intelligence artificielle, et qui a constitué le thème de leur mémoire de fin d'études.

Ce projet des étudiants en master 2, Lotfi Boukhari et Mounir Ramache, spécialisés en intelligence artificielle, avait pour thème "l’Utilisation de la technologie dans la coopération entre entreprises". Il s’agit, en effet, d’une plateforme de coopération et de communication numérique entre entreprises dans le domaine de la santé, qui permet un accès facile au produit via un réseau de communication numérique et un système d'information avancé. Les deux étudiants ont basé leurs recherches sur la façon dont les médicaments et les produits pharmaceutiques arrivent aux hôpitaux à partir du producteur, en passant par la pharmacie centrale des hôpitaux.

Salima Ettouahria