MC Alger : Six jeunes signent leur premier contrat pro

Alors que la compétition est suspendue depuis plus de trois mois, et dans l’attente de la reprise du championnat, le calendrier de la saison en cours et celui de l’année prochaine est totalement chamboulé. Une aubaine pour plusieurs clubs de remettre de l’ordre au sein de l’organisation de l’équipe, avec notamment la course aux recrutements pour les prochaines échéances.

Dans l’attente de la signature d’autres joueurs ayant une expérience en Ligue 1, le doyen des clubs algériens, dans l’optique du recours au trésor de ses catégories jeunes, a procédé à la signature de six joueurs de l’équipe réserve et de l’équipe U19.

Cela est dû probablement depuis la signature d’un jeune milieu de terrain de l’équipe U19 du MCA au CRB, ce qui a provoqué une indignation au sein de l’entourage des catégories jeunes du doyen de voir une telle pépite partir jouer ailleurs, suite à la longue attente d’une initiative de la direction pour parapher un contrat avec l’équipe fanion.

Mieux vaut tard que jamais, ce sont six joueurs prometteurs qui pourront désormais jouer avec l’équipe réserve et pourquoi pas saisir la chance de faire partie de l’équipe fanion et se faire un nom en championnat. Il s’agit de Zaki Abdelaoui, jeune attaquant de 20 ans de l’équipe réserve, signataire d’un contrat de deux ans. Son coéquipier à l’équipe réserve Chakib Benyahia, milieu de terrain, a lui aussi paraphé un contrat de trois ans. Il y a l’équipe U19, qui s’est distinguée au cours de cette saison par un parcours honorable dont quatre joueurs qui pourront désormais faire partie des plans du technicien Nabil Neghiz. Il s’agit de Toufik Boussida, ainsi que d’Amine Yakoubi, gardien de but international des U19 et qui vient de signer un contrat professionnel de trois ans. Pour sa part, Ramdane Benkouitene a signé un contrat de trois ans et se dit très honoré de porter les couleurs du Mouloudia. «C’est un grand honneur pour moi et pour ma famille de signer un contrat professionnel avec le doyen des clubs algériens. Toute ma famille supporte le MCA, et nous connaissons très bien la valeur de ce club mythique. J’espère réussir à m’imposer et à aider l’équipe à réaliser de bons résultats», a-t-il déclaré. En somme, la dernière signature d’un contrat de trois ans a été celle de l’attaquant des U19 Houssem Enech, pétri de qualités et qui a reçu beaucoup d’éloges de la part de plusieurs techniciens. Il pourrait être la pièce manquante au puzzle de l’appareil offensive du MCA dont la réussite d’un attaquant de métier remonte à belle lurette. «Je ne réalise toujours pas de signer un contrat professionnel avec le MCA. Un rêve que j’ai nourri depuis mes premières classes avec ce grand club chez les U15. Il faut croire aux jeunes car ils sont l’avenir du club. Je ne ménagerai aucun effort pour apporter ma contribution et rendre la joie aux supporters», a déclaré le jeune attaquant.

Donner la chance aux jeunes des écoles de grands clubs pourrait être la solution idoine pour faire émerger de nouveaux noms susceptibles d’élever le niveau, et pourquoi pas faire les beaux jours du doyen. Ça pourrait éviter aussi la surenchère de la valeur des joueurs de Ligue dont plusieurs empochent des sommes faramineuses sans pour autant donner de bonnes prestations sur le terrain.

Kader Bentounès