GRAND ANGLE : Une concurrence destructrice

Car il ne faut surtout pas se bercer d’illusions. Si la Libye attire autant d’acteurs, c’est en raison du pétrole, du gaz et des autres richesses en matières premières dont regorge le sol libyen. Plus grave encore, ce grand nombre d’intervenants directs ou indirects dans un conflit censé opposer des Libyens est la principale cause de sa complexification et de son enlisement. En effet, au fil des mois et du changement des rapports de force, il est devenu de plus en plus difficile à ces onze pays de trouver un terrain d’entente, tant leurs intérêts économiques et parfois politiques sont divergents. Un nouveau Yalta s’est avéré difficile à tenir. Cette difficulté à se mettre d’accord sur les zones d’influence explique aussi pourquoi les appels à un cessez-le-feu n’ont pas abouti, et pourquoi les Libyens continuent de mener leur guerre par procuration. Mais le problème est que les divisions de la communauté internationale ont sabordé aussi tous les efforts diplomatiques déployés par l’Union africaine et les pays voisins en vue de parvenir à un règlement politique de la crise. Pourtant, il ne fait plus l’ombre d’un doute que dans le contexte actuel de concurrence, les puissances mondiales et régionales se sont discréditées. Les masques sont tombés et il leur est désormais difficile de faire croire à la sincérité de leur volonté de mettre un terme au conflit qui a plongé la Libye dans le chaos. En réalité, tant qu’elles continueront à intervenir dans ce conflit, aucun espoir de voir une prochaine sortie de crise ne peut être émis. Aujourd’hui, le salut de la Libye est ailleurs. Il se trouve sur le continent. L’Union africaine et les pays voisins, pour peu qu’on les laisse faire, sont en mesure d’aider la Libye et le peuple libyen. Une médiation africaine est l’ultime chance qui s’offre aux Libyens pour préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de leur pays. La médiation africaine est d’autant plus souhaitée que les Libyens rejettent les ingérences étrangères et s’opposent à toute solution qui privilégie la partition de leur pays. Mais présentement, ils n’ont d’autre choix que de constater le sort qui semble lui être réservé. Leur pays est comme ce gros gibier recherché par des braconniers qui ne reculent devant rien pour l’attraper pour ensuite le disséquer et n’en garder que les meilleures parties. Une solution africaine à la crise libyenne est ce qu’il y a de plus salutaire pour la Libye. Sa neutralité, ses bons rapports avec les belligérants et sa proximité font de l’Afrique le médiateur idoine pour aider la Libye à surmonter sa crise. Et dans cette optique, nombreux sont aussi les Libyens qui estiment que l’Algérie est la mieux placée pour mener cette médiation et trouver une solution définitive et durable à la guerre fratricide qui hypothèque l’avenir de la Libye et de son peuple.

Nadia K.