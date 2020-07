Corée du Nord-Etats-Unis : Le baisser de rideau ?

Entre Pyongyang et Washington, la mayonnaise est retombée. Après un silence radio et un gel de toute communication après l’échec des deux sommets entre Trump et Km Jung-un, la Corée du Nord vient de déclarer qu’elle «ne ressent pas le besoin» de relancer les pourparlers avec les États-Unis, qui ne seraient rien de plus qu'un «outil politique» pour Washington. La vice-ministre des Affaires étrangères, Choe Son Hui, a affirmé que des négociations entre Washington et Pyongyang n'aboutiraient à rien et qu'il n'y aurait aucun changement dans la politique de la Corée du Nord. «Nous ne ressentons pas le besoin de nous retrouver face à face avec les États-Unis, car pour eux, le dialogue avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) n'est rien d'autre qu'un instrument à des fins politiques face à la crise dans leur pays», a déclaré Mme Choe dans un communiqué publié par l'agence de presse KCNA. «Est-il possible d'avoir un dialogue ou d'avoir des relations avec les États-Unis qui persistent dans la politique hostile envers la RPDC au mépris des accords déjà conclus lors du dernier sommet ?»

Une déclaration qui intervient une semaine avant le déplacement du secrétaire d'État adjoint américain, Stephen Biegun, en Corée du Sud, pour évoquer justement les pourparlers bloqués avec la Corée du Nord, mais aussi après que l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, John Bolton, a déclaré aux journalistes à New York jeudi que Trump pourrait chercher un autre sommet avec le dirigeant nord-coréen comme une «surprise d'octobre». Mardi, le président sud-coréen Moon Jae-in avait appelé le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un à se rencontrer à nouveau avant la présidentielle américaine de novembre. Après le premier sommet de Singapour, les deux dirigeants se sont à nouveau réunis au Vietnam en 2019, mais ont échoué à se mettre d’accord pour signer une déclaration conjointe portant sur la dénucléarisation, la paix sur la péninsule coréenne et un assouplissement des sanctions de l’ONU visant la Corée du Nord. Lors de leur troisième réunion, en juin 2019 dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées, ils avaient pris la décision de relancer les négociations pour la signature d’un futur accord et s'étaient invités mutuellement dans leurs capitales respectives. Mais depuis, les dirigeants nord-coréens en veulent à l’immobilisme de Washington qui persiste à maintenir les sanctions contre Pyongyang, ce qui fait dire à certains analystes que Pyongyang lorgne déjà du côté de la future direction américaine issue du scrutin de novembre prochain..

M. T.