Rencontre avec l’artiste photographe Zakaria Hadadi : L’Algérie en noir et blanc

Des clichés qui sensibilisent à la beauté et à la préservation du patrimoine architectural, à la beauté des paysages, de la faune, de la flore… Toujours en quête de nouveaux lieux à explorer et de sensations à exprimer en images, Zakaria, participe à l'exposition collective virtuelle qui a débuté hier sur les réseaux.

El Moudjahed : Quelques mots sur Zakaria Haddad ?

Un artiste photographe amateur de Sétif. Informaticien de formation et cadre au sein d’une entreprise privée.

Zakaria Haddad : Comment êtes-vous venu à la photo ?

Lorsque je vois quelque chose de beau, paysage, ancienne architecture, une scène de vie qui parle, j'enregistre ce moment dans ma tête. En 2015, j'ai ramené mon premier appareil photo (Nikon D5000) et sans aucune formation qualifiante, en me basant juste sur l'internet pour avoir les notions de base, j'ai commencé à traduire ces moments en photos artistiques.

Comment définiriez-vous votre parcours artistique ?

Depuis que je me suis lancé dans la photographie en 2015, j'ai participé à plusieurs salons, expositions et concours. Au niveau national : Annaba, Biskra, Souk-Ahras, aussi à deux éditions du Salon national de la photographie la Soummam, en 2018 au niveau du Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger et en 2019 à Bejaia, où j'ai décroché le premier prix.

Au niveau international, dans plusieurs pays, notamment aux Emirats arabes unis avec le concours international de la photographie «Palm dans les yeux» à Abu Dhabi et à deux éditions de l’événement mondial de la photographie «Xposure International Photography Festival» organisé à Shardjah. Aussi, en Tunisie, à Beni Mtir, au Salon international de la photographie de Monastir, «Mediterranean Forum for Photography Elhaouaria» et au Salon international de la photographie de Nabeul ; au Maroc, à «Chefchaoun international festival of photography 2017» autour du thème «Hope». Enfin, dans d’autres pays tels que la Libye et l’Afrique de Sud.

J'ai été sélectionné par ailleurs dans plusieurs expositions et concours organisés par FIAP (International Federation of Photographic Art).

Vous portez un grand intérêt à l’architecture. Pourquoi ce choix ?

La photographie est tout comme les autres domaines artistiques. Au début, on commence toujours par des thèmes libres, par la suite et après une période de pratique, on doit se spécialiser dans un domaine précis ; donc, j’ai choisi la photo architecturale par passion. C’est mon principal sujet, car c’est là que je me sens le mieux, et par conséquent, je produis mieux. Mais cela ne m’empêche pas de toucher à tout en parallèle, en l’occurrence les photos de paysages, de rues, et même des portraits.

Quelles sont vos influences ?

Plusieurs photographes au niveau national et international m’ont inspiré, comme le grand photographe Amar Dwida, Steve McCurry et Robert Capa. Ce sont des figures incontournables de la photographie en noir et blanc. Leurs images représentent pour moi la perfection en photographie. C’est aussi une grande source d’inspiration avec des photos très fortes en expression.

Vos photos sont-elles le reflet de votre personnalité?

Je réalise des photos en noir et blanc et en couleur, mais je me retrouve beaucoup dans le noir et blanc ; il y a quelque chose de magique dans la photographie en noir et blanc, la beauté intemporelle des photos, l’émotion qu’elles procurent...

Sur quel détail vous basez-vous pour réaliser un cliché ?

Pour moi, la photo est un moyen de communication. C’est une manière assez particulière d’expression : délivrer des messages et aider les gens à découvrir la richesse et la profondeur de l’art en photographie.

En tant que photographe, pensez-vous avoir une mission ?

Pour moi, le rôle d'un photographe est de capturer le moment et le partager avec le monde, un moment qui n'arrivera qu'une seule fois, qui n'est pas susceptible de se produire à nouveau.

Que pensez-vous de la situation de l'art de la photographie en Algérie ?

En Algérie, nous avons beaucoup d'artistes photographes reconnus au niveau national et international ; donc la qualité existe, mais malheureusement, la photographie artistique est en difficulté en Algérie : tous les projets réalisés dans ce domaine sont «sponsorisés» par l'artiste lui-même, et ça coûte trop cher entre le matériel et l'impression. Nous avons des difficultés pour trouver du sponsoring soit privé soit public, et d'autres difficultés pour exposer les œuvres artistiques réalisées (emplacement, préparation...)

Quels sont vos projets artistiques ?

Je suis en train de préparer un autre projet qui consiste en une série de photos sur deux thèmes, à savoir celui de l'architecture et le paysage en Algérie, avec une technique spéciale permettant de donner un côté artistique plus attractif à ses photos. Aussi, je vais essayer de présenter mon pays dans les plus grandes expositions au niveau international, et pourquoi pas, décrocher des prix.

Propos recueillis par K. A. A.