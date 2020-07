Exposition virtuelle à l'occasion de la fête de l’Indépendance : Fixer l’émotion sur la pellicule

A raison d'une semaine pour chaque artiste photographe, les activités du collectif tourneront autour de la photographie et du film-making. Ce groupe exprime ainsi la beauté de la terre, la nature, l’architecture et le patrimoine immatériel. Il cherche à stimuler la pulsion de vie, à rendre l'invisible visible et le méconnu connu. Ce groupe est composé de quatre jeunes photographes, en l'occurrence Ali Mehaoudi, photographe et vidéaste d’Oran, Akram Menari, de Tiaret, Zakaria Haddad et Youcef Redjem de Sétif. Leur but est d’exprimer une sensibilité différente et d’apporter un regard croisé sur tout ce qui nous entoure ou encore sur des sites et des évènements de notre pays. «Nous nous sommes rencontrés suite à différents évènements, salons ou expositions, et nous avons trouvé beaucoup d’idées en commun et une volonté de toujours aller à la rencontre des gens à travers nos travaux, donc on a décidé d’organiser cette exposition pour partager avec le public, même en mode virtuel, notre passion et notre amour pour la photo et pour tout ce qui est beau en général», nous précise Zakaria Hadadi, un des photographes participant à cette exposition virtuelle. A raison de 15 photos pour chaque sujet, 60 photos au total seront exposées durant les quatre semaines de cette exposition, soit une semaine par artiste, et un sujet chaque semaine : Révolution, architecture, un voyage dans l’histoire et des portraits d’enfants. Par ailleurs, et pour ce qui est de l'intitulé de l'exposition, le collectif a opté pour mettre un titre sur les œuvres de chaque artiste. Quatre titres selon le sujet: du 5 au 11 juillet 2020 : «Révolution» par Ali Mehaoudi d’Oran ; du 12 au 18 juillet 2020 : «La photo… une histoire» par Akram Menari ; du 19 au 25 Juillet 2020: «Architecture…un voyage dans l’histoire» par Zakaria Haddad, et du 26 au 1er août 2020 : «Portraits Enfants» par Youcef Redjem. Pour ce qui est du message et de l'objectif de cette exposition, le collectif, représenté par Zakaria Hadadi, nous indique qu’ «en plus de ressentir le besoin de transmettre un message à travers ces photos, c'est aussi le désir intense de fixer nos émotions sur la pellicule ou le capteur et de les partager, un peu comme un poète transmet les siennes avec des mots, la grammaire…, mais le but est le même», nous affirme-t-il. Concernant le choix du premier jour de l’exposition, qui coïncide avec la célébration du 58e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie, et la Fête de la Jeunesse, Zakaria, nous révèle que «nos aïeux se sont donnés cœur et âme pour la libération de ce pays. Aujourd'hui, c'est à notre tour de porter le flambeau et d'assurer la continuité. On doit aussi, chacun dans son domaine, dire qu'on est là aussi pour servir notre Algérie, notre mère à tous. Donc c'est une manière de contribuer à la promotion de notre art et de notre culture riche et diversifiée», souligne-t-il. En regardant les photos de ce jeune groupe d'artistes photographes, on ressent l'évidente influence du sens métaphorique des scènes de vie, créant une ambiance particulière en donnant à ces images une dimension, à la fois humaniste et poétique de la réalité. Chacun peut y trouver une résonnance avec sa propre histoire, c'est sans doute cela qui confèrent à ses images un rapport à l'universalité.

Kafia Ait Allouache

LIENS :

Facebook : https://facebook.com/F1.0collective/

Twitter : @f10collective et Instagram : @f10collective)