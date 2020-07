Académie de l’entrepreneuriat vert : 250 projets inscrits

A l’occasion du 58e anniversaire de l’Indépendance, qui coïncide avec la Fête de la Jeunesse, l’Association des femmes en économie verte (AFEV) lance une plateforme éducative en ligne dénommée Algerian Green Academy, dédiée aux jeunes porteurs de projets verts qui souhaitent créer leurs propres entreprises dans le cadre des différents dispositifs initiés par les pouvoirs publics dans les secteurs des énergies renouvelables, du recyclage et de l’agriculture bio.

Deux programmes de formation réalisés en 2015 et en 2017 totalisent ainsi plus de 200 porteurs de projets et accompagnés à la création d’entreprises vertes à travers Alger, Ghardaia, Tipaza, Sétif et Tiaret.

Le programme El moukawalatya el khadra touche Batna, Constantine, Tlemcen, Bejaia, Bordj Bou Arréridj, Alger, Oran et Boumerdès) pour valoriser les initiatives de 250 porteurs de projets.

Compte tenu du nombre important de demandes d’inscription, l’AFEV a lancé l'Algerian Green Academy qui permettra aux porteurs de projets de se doter des outils nécessaires à l’entrepreneuriat vert, explorer les sources de financement, gérer les relations avec les acteurs de l’écosystème et saisir les enjeux de technologies et de l’innovation.

L'initiative bénéficie d'un partenariat avec le programme MEPI de la région MENA lancé depuis 2015.

Cette Académie vise à répondre aux besoins des entrepreneurs verts qui souhaiteraient créer leur propre entreprise verte, tout en recherchant l’efficacité économique et sociale. L’objectif est de faciliter les rencontres entre entrepreneurs verts au-delà des affiliations et secteurs d’activité, doter ces acteurs d’outils techniques et stratégiques adaptés aux besoins spécifiques de leurs entreprises et renforcer les liens entre les entreprises vertes et le monde académique. Les activités de l’Académie sont structurées en quatre axes dont les formations à la création d’entreprises vertes et les formations à la carte qui visent à donner aux entrepreneurs des outils de réflexion ou de management dans divers domaines de la gestion d’entreprise. A ceci s'ajoutent la conception d’outils de gestion et de communication à destination du grand public et des informations sur l’écosystème de l’entrepreneuriat vert.

Selon la présidente de l’Association des femmes en économie verte, Kadda Touati Karima, «les entrepreneurs verts accordent la priorité aux objectifs environnementaux qu’ils poursuivent tout en recherchant l’efficacité énergétique et économique».

Ils agissent dans la sphère privée de l’économie nationale mais établissent souvent des relations étroites avec les acteurs publics dans le cadre de partenariat gagnant-gagnant, dit-elle.

Farida Larbi