Pétrole de l’Opep : Le prix moyen approche les 43 dollars

Ce panier de référence de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), avait a atteint jeudi 42,89 dollars contre 42,66 dollars le baril mercredi dernier, a précisé la même source sur son site web. Le même jour, les prix de l’or noir ont terminé en hausse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est apprécié de 1,11 dollars, ou 2,64%, pour finir à 43,14 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour le mois d'août a gagné 83 cents, ou 2,1%, pour terminer à 40,65 dollars. Les pays de l’Opep et leurs alliés, à leur tête la Russie, avaient décidé en avril dernier une réduction importante de leur production pétrolière de 9,7 millions de barils par jour (mbj) sur deux mois, en mai et juin. Pour ce mois de juillet, ces pays sont tenus d’appliquer une baisse de leur production de l’ordre de 9,6 mb/j, selon les décisions prises lors des réunions de l’Opep et de l’Opep +, tenues le 6 juin dernier. Cet accord porte également sur une coupe de 7,7 mb/j du devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020, des baisses qui seront suivies d’une réduction de 5,8 mb/j à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au mois d’avril 2022. Mardi, le secrétaire général de l’Organisation, Mohamed Barkindo a salué les décisions historiques prises lors des récentes réunions ministérielles de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP tenues en avril et juin, qui, a-t-il souligné, ont apporté un «soutien indispensable au processus d'équilibrage des marchés et à l'économie mondiale». Il a également affiché son optimisme pour une reprise de la demande mondiale du pétrole avec la levée progressive des mesures du confinement sanitaire contre la pandémie du Covid-19 dans plusieurs pays et certaines grandes économies mondiales.