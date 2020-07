Mourad Goumiri, expert financier, à propos des Sociétés de gestion des participations : «Aller vers un seul organisme de régulation»

Cet organisme, explique-t-il, «sera chargé de procéder à l’assainissement des entreprises publiques, au cas par cas, avec les pouvoirs de propriétaire dévolu par l’Etat». Cette restructuration était proposée par le groupe Nabni qui, lui, proposait de remplacer les SGP par une agence des participations de l’Etat qui «sera détentrice de leurs portefeuilles d’entreprises publiques. Elle fonctionnera comme un fonds de capital risque et aura un rôle complémentaire au Fonds National d’Investissement, dédié aux investissements stratégiques». Les objectifs assignés étaient multiples. Le think tank Nabni évoque, entre autres, l’alignement des processus de l’Agence sur ceux d’une société de capital-risque, l’approbation des plans de développement stratégique des entreprises du portefeuille, la conduite des restructurations nécessaires en faisant appel à des financements de marché dans la mesure du possible et accompagner les entreprises du portefeuille dans la mise en place des incitations en matière de politique salariale, d’autonomie de gestion et de discipline du marché.

Il convient de préciser que la mise en place d’une agence des participations de l’Etat multisectorielle, avec une mission similaire à une société de capital-risque, «permettra de relancer le programme de privatisation et de faire les bons choix pour les entreprises publiques quant au mode de privatisation à adopter, après une phase de restructuration classique».

Rappelons qu’il y a quelques années, certains départements, comme celui des Transports, ont procédé au remplacement des SGP par des groupes économiques, comme le Groupe des services portuaires (Serport), le Groupe de transport maritime (Gatma), le Groupe transport de marchandises et de logistique (Logitrans) et le Groupe transports terrestres de voyageurs (Transtev). Ce choix de la création des groupes par fusion-absorption des SGP trouve sa raison, notamment, dans la recherche de la valorisation des compétences qu’elles recèlent, leur rentabilisation et la fin de l’éparpillement des compétences. S'agissant du rôle assigné à ces groupes, il a trait à l’impératif de rentabiliser financièrement les fonds publics investis, de multiplier les activités au plan national, notamment du fait de l’initiative privée, par une demande croissante de sous-traitance et par l’encouragement de l’investissement dans la filière concernée.

De même, ces groupes doivent devenir un moteur des produits exportables de l’entreprise algérienne par l’extension de ses marchés et activités à l’international, propulsant dans son sillage les PME publiques et privées.

Fouad Irnatene