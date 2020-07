Ministère de la défense nationale : Lancement d'une nouvelle version du site web officiel

«A l'occasion des festivités commémorant le 58ème anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, et afin de se mettre au diapason des nouvelles évolutions des technologies de l'information et de la communication, en vue d’assurer une information objective, fiable et instantanée, le MDN informe qu'une nouvelle version de son site web officiel a été lancée, aujourd'hui le 5 juillet 2020», précise la même source.

Ce site «permet de s'enquérir des dernières actualités et activités militaires, à travers des communiqués de presse, des annonces de recrutement et de service national, des appels d'offres, des publications et des produits audiovisuels ainsi que des rendez-vous et d’autres informations, qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux», ajoute le communiqué.

Le portail de ce site web comprend des sites électroniques relevant de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, des Commandements de Forces, de la Gendarmerie nationale et de la Garde Républicaine, accessibles à travers le lien www.mdn.dz», signale le MDN.