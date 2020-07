Émission de nouveaux billets et pièces de monnaie : Le reflet de notre histoire et la gloire de notre peuple

Dans son allocution, M. Djerad a affirmé que la monnaie était en soi un des symboles de la souveraineté nationale, mettant l'accent sur l'importance de donner une image «éclatante» de nos billets et pièces de monnaie qui sont à vrai dire «le reflet de notre histoire et la gloire de notre peuple». La cérémonie d'aujourd'hui, qui coïncide avec la fête de l'indépendance, se veut le prolongement d'un fait historique traduit, hier, par la restitution des restes mortuaires de certains martyrs de la résistance populaire, a-t-il précisé, estimant que «cette symbolique réaffirme l'orientation de l'Algérie nouvelle vers la restitution de notre histoire et nos gloires en liant le passé au présent et à l'avenir des générations pour ne jamais oublier».

Par ailleurs, M. Djerad a évoqué l'importance de la monnaie et sa symbolique dans la vie des nations, annonçant la décision du gouvernement, sur orientations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, de mettre à la disposition de la Banque d'Algérie tous les moyens et équipements pour moderniser les méthodes de travail et émettre la monnaie nationale.

A ce propos, il a fait état de l'octroi d'un lot de terrain destiné à la réalisation d'un centre industriel moderne incluant, en sus d'une imprimerie, un siège pour le Trésor public, le centre national de tri des billets d'argent, un centre professionnel pour les métiers de fabrication et d'impression d'argent. Une démarche qui permettra, selon lui, de «hisser le rendement de cet établissement souverain de droit légal à l'émission d'argent».

Pour sa part, le ministre des Finances a estimé que l'émission d'une nouvelle édition de billets et de pièces de monnaie, glorifiait l'Histoire et la guerre de Libération nationale et renforce la cohésion entre le citoyen et les institutions souveraines. Présentant cette nouvelle édition de billets et de pièces de monnaie, M. Benabderrahmane a fait savoir que le billet d'argent de 2.000 DA représentera, sur le recto, le groupe des 6 héros, architectes de la Glorieuse guerre de Novembre, et sur le verso, deux monuments de l'Algérie, en l'occurrence : le Medracen (de Batna) et le Foggara de «Beni Foughal» (d'Adrar), traduisant d'ailleurs le génie algérien à travers les siècles, l'esprit d'équité et de justice dans la répartition des richesses entre les membres de la société. La pièce de monnaie représentera, elle, la figure d'Ahmed Zabana, premier martyr guillotiné en Algérie, c'est là «une autre symbolique historique qui parlera de l'atrocité du colonialisme dans toutes ses mesures», a conclu M. Benabderrahmane.