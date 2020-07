Rapatriement des crânes de résistants algériens : Hommage Émouvant des algériens

Ils ont rendu hommage à des héros privés de sépulture, depuis plus de 170 ans, avant leur enterrement, aujourd’hui, au cimetière d’El-Alia. Des versets du Coran retentissaient pendant que des citoyens, affluant de nombreuses localités, attendaient leur tour pour jeter un dernier regard sur les sépultures des chouhada. Plusieurs générations se croisaient dans une volonté de transmettre le flambeau de la mémoire. Grands-parents et petits-enfants étaient au rendez-vous.

Hassiba Boubghila, une descendante du chahid Cherif Boubeghla est venue de Bouzareah pour se recueillir. Elle dit qu'elle est extrêmement touchée de voir que celui qui a tout donné pour son pays est enfin revenu sur la terre pour laquelle il a sacrifié sa vie.

«Il a mené une révolte exemplaire contre le colonialisme qui voulait détruire l’âme et la personnalité algérienne», précise-t-elle avant d’appeler, non sans être interrompue par les youyous, les générations montantes à être à la hauteur du legs des martyrs.

Lui emboîtant le pas, hadja Halima, une descendante de chahid vêtue du traditionnel haïk, a tenu à faire le déplacement accompagné de sa petite-fille et de son petit-fils. Elle indique que le retour de ces martyrs permettra de fêter dans la sérénité la fête de l’Indépendance.

Hadja Halima a, par ailleurs, exprimé le souhait que l’ensemble des restes mortuaires puissent revenir pour être enterrés en Algérie.

Des anonymes, des hommes politiques et des personnalités nationales étaient également présents. Après s’être recueilli en récitant la fatiha, Belkacem Sahli, a affirmé vivre à l’instar de l’ensemble des Algériens un moment historique.

«Ce retour constitue une autre victoire pour l’Algérie sur le colonialisme français. Il s’agit là d’un véritable coup de maître qui nous rend fiers d’appartenir à cette grande nation», dit-il.

De son côté, le colonel à la retraite Ramdan Hamlet a déclaré vivre un moment d'intense d’émotion. «Ces chefs de la résistance contre le colonialisme sont des héros qui ont écrit l’historie de l’Algérie. C’est grâce à eux que nous vivons aujourd’hui libres et indépendants et que nous avons un Etat fort et reconnu», souligne-t-il avant d’ajouter que l’Algérie est un phare de la liberté qui montré la voie à suivre pour le reste des pays du continent africain.

Le président du Conseil national autonome des imams, Djamel Ghoul, a mis en exergue le fait que le retour à la mère patrie de ces symboles de la résistance contre la barbarie coloniale «ne peut que remplir nos cœurs de fiertés». La France coloniale a fait preuve d’une barbarie sans nom à l’égard du peuple en piétinant l’ensemble des valeurs humaines et civilisationnelles, dit-il.

«Le colonialisme parle de mission civilisatrice or ces restes mortuaires viennent témoigner du strict inverse», souligne-t-il.

L’imam note que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu ne sont pas morts mais bien pourvus auprès de leur Seigneur.

Toujours dans la matinée, un groupe de chefs d’entreprises se sont recueillis devant les cercueils en entonnant des chants patriotiques à l’image de Djazairouna et Min Djibalina sous les applaudissements de plusieurs personnes présentes sur les lieux.

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada, Smail Ounissi a appelé les citoyens à rester fidèle aux serments de Novembre. «Nos martyrs de par leur abnégation et leur courage sont une fierté pour notre patrie et un exemple pour l’ensemble des pays», note-t-il.

Il précise qu'ils ont consenti au sacrifice suprême «pour que l’on puisse aujourd’hui vivre la tête haute».

Sami Kaidi