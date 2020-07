Masques de protection : Distribution de millions d'unités

Les structures relevant du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels ont confectionné plus de 7 millions de masques, a indiqué à El Moudjahid, Sofiane Tissera, responsable de la communication au-dit ministère.

Une production réalisée par 2.897 personnes dont 1.044 formateurs et enseignants au niveau de 345 centres de formation professionnelle dans 47 wilayas. Ils ont également confectionné près de 44.000 tenues de protection et réalisé plus de 15.220 produits désinfectants. De son côté, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation et plus de 750.000 masques seront distribués à travers 15 wilayas. Par ailleurs, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans a indiqué que plus de 200 ateliers ont commencé la fabrication de bavettes. «Ils sont répartis à travers 48 wilayas avec une moyenne de production de 500.000 unités par jour», a révélé Hadj Tahar Boulenouar, leur prix variant entre 30 et 35 DA. Des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises publiques et privées, des opérateurs téléphoniques, des organisations patronales, des organismes financiers, des associations, des sociétés de technologies de l’information et de la communication ont aussi contribué à ces campagnes à travers des dons. Le Groupe PSA a fait don de

50.000 masques à la Pharmacie centrale des hôpitaux afin de soutenir les équipes médicales pour lutter contre la pandémie.

Pendant la suspension d’activité, le Groupe a mis en place des mesures sanitaires permettant ainsi la reprise des activités en toute sécurité. Il est à rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait révélé que l’Algérie avait passé commande à la Chine pour l’acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30.000 kits de dépistage.

Mohamed Mendaci