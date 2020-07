5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020 : Fête de l’indépendance et de la jeunesse

Tahya El Djazïr !

L’Algérie, toute l’Algérie, s’est réveillée aujourd’hui sous les couleurs très largement affichées de l’emblème national.

Ce symbole chèrement né d’une longue lutte armée qui aura duré plus de 130 années de feu et de sang contre un occupant qui n’avait d’autres visées que celle d’accaparer terres et richesses en laminant un peuple séculaire et bien ancré dans ses contrées, ses us et ses coutumes millénaires. Aux quatre coins du pays, la nouvelle Algérie fête aujourd’hui le 58e anniversaire du recouvrement de l’Indépendance et par la même la fête de la Jeunesse.

Cette année, la liesse a un goût spécial, celui du renouveau et de l’espoir. Un espoir tant souhaité par tout le peuple et qui, aujourd’hui, devient possible, palpable. L’avenir de notre nation prend un nouveau chemin, celui du progrès et de la modernité. Ce 58e anniversaire annonce aussi la ferme volonté de transmettre aux générations montantes la fibre patriotique, celle qui, en connaissant bien son passé glorieux, permettra d’édifier un socle solide pour affronter les années à venir.