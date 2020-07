Nacim Filali, président de l’association SIDRA : "La jeunesse doit être une force de proposition"

Nacim Filali, président de l’association SIDRA, ingénieur en planification et statistique, doctorant sur les TIC dans l’éducation et consultant sur les questions du développement, voit en ce 58e anniversaire du recouvrement de l’indépendance une opportunité pour mesurer les lourds sacrifices consentis par les martyrs.

El Moudjahid : Que vous inspirent les sacrifices consentis par les martyrs ? Pensez-vous que la nouvelle génération s’imprègne de ces valeurs ?

Nacim Filali : Je pense que la meilleure manière d’être sur les pas des moudjahidine et des chouhada est de servir son pays et être à la hauteur de leurs sacrifices mais aussi de leurs espérances. Il faut s’engager réellement sur le plan social et économique. Nous devons être un pays fort et puissant pour atteindre nos idéaux et porter des valeurs humaines d’entraide et de solidarité pour rester fidèles aux legs de nos chouhada. Les jeunes sont conscients de la mission de mener le pays à bon port.

L’Algérie a rapatrié les crânes (24) de martyrs…

Sur le plan émotionnel, c’est une action extrêmement importante car cela rentre dans le devoir de mémoire et nous conforte dans nos désirs d’être à la hauteur de leur sacrifice. Ils pourront, enfin, être enterrés sur la terre qu’ils ont tant aimée, 170 ans après. A voir le courage et la bravoure de ces personnes pour que vive l’Algérie libre et indépendante, nous ne pouvons que nous incliner à leur mémoire.

Selon vous pourquoi la France a mis autant de temps pour donner son accord et rapatrier

Depuis plusieurs années, les autorités travaillaient inlassablement sur ce dossier. J'insiste sur l’impérieuse nécessité de travailler sans relâche pour bâtir un pays fort et prospère qui doit être à la hauteur des espérances des martyrs et moudjahidine.

Quelle est le rôle de la jeunesse dans cette conjoncture ?

La jeunesse doit être une force de proposition et s’impliquer à tous les échelons pour transformer l’Algérie. J’appelle la jeunesse à être à l’avant-garde en s’engageant sur le terrain.

Comment l'association y contribue-t-elle ?

C’est une association qui promeut la participation citoyenne des jeunes et leur engagement civique. La citoyenneté active est au cœur de notre travail quotidien. 60% de la population a moins de 30 ans et elle est la frange la plus active. Par conséquent, on a décidé d’investir dans cette ressource sur le plan socioculturel, sociétal et environnemental. Notre mission est de faire en sorte que le jeune se sente acteur de la vie de la cité. Nous plaidons pour un changement de mentalité. Ce dernier doit passer de la position d’attentiste à celle d’initiatives en contribuant aux actions du développement du pays. Nous encourageons les jeunes à participer à la gestion des affaires publiques.

Nous ambitionnons de mettre fin à la passivité et créer une nouvelle dynamique proactive au niveau de l’ensemble du territoire. Pour cela, nous les formons et les accompagnons pour qu’ils puissent être au service de la communauté nationale et être en capacité de transmettre au pouvoir publics, leurs propositions.

S. K.