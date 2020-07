5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020 : L’aube d’une ère nouvelle

Le drapeau national flotte sur tous les édifices publics, sur les voitures, les balcons des immeubles, fièrement arboré par des milliers d’Algériennes et d’Algériens, dans les villes en liesse. L’Algérie est enfin libre. Tout citoyen algérien ne peut oublier ce passé fait de crimes de masse, de spoliations, de tentatives constantes de dépersonnalisation du peuple algérien, d’atteintes à ses valeurs les plus sacrées.

La longue résistance du peuple, entamée en ce jour funeste du 14 juin 1830, ne s’est jamais affaiblie, jusqu’au 18 mars 1962, date de la signature des Accords d’Evian incarnée par des moudjahidine, des militants exceptionnels de courage, de foi en leur combat. L’exemple de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté, résisté, sacrifié pour une Algérie libre et indépendante. Des combattants qui ont souvent payé de leur vie, leur attachement à la terre des ancêtres, demeure vivace pour la postérité. Le 5 juillet 1962, le pays acquiert son indépendance après des décennies de combats, de luttes incessantes, de sacrifices incommensurables. Cette date commémorative symbolise une rupture avec un passé colonial, une victoire contre l’oppression, le déni des droits les plus élémentaires, la fin des humiliations, du code de l’indigénat, d’un processus de décivilisation que des nostalgiques ont voulu encenser et glorifier au mépris total de la vérité. Le peuple reconnaissant rend un vibrant hommage à tous les Chouhada, les Moudjahidine et Moudjahidate, à ceux qui ont écrit les pages resplendissantes d’une resistance séculaire qui a sonné le glas d’un empire colonial que des chantres invétérés du colonialisme ont pensé eternel. Nos générations actuelles et futures sont en droit de savoir que cette conquête coloniale qui s’est perpétrée par le fer et par le feu, sans conscience ni moralité. Une chronologie aussi détaillée que possible ne peut faire le tour de cette longue nuit coloniale, l’itinéraire macabre d’une guerre imposée par un pouvoir colonial qui a brillé par sa sauvagerie. Le peuple algérien a pansé ses blessures, s’est investi dans l’enthousiasme et la foi en l’avenir à édifier son pays, ravagé par des pratiques coloniales d’un autre âge. La célébration du double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse, fêté officiellement chaque 5 juillet dans tout le pays, date phare de l’histoire, intervient dans un contexte nouveau, marqué par une volonté déterminée de rompre avec les anciennes pratiques du passé. L’Algérie qui a repris son destin en main, entame une nouvelle page de son histoire. Les tentatives de déstabilisation orchestrées par des lobbies et des cercles hostiles, accrochés à leurs privilèges indus, à leur diktat ont échoué devant un Hirak béni, que l’Armée nationale populaire a porté à bout de bras, défendu et protégé, veillant à ce qu’aucune goutte de sang ne soit versée. Sous la conduite du Président Abdelmadjid Tebboune, le pays est à la veille d’échéances politiques cruciales qui vont asseoir les fondements d’une démocratie authentique, cautionnée par le seul verdict du peuple. Une Algérie débarrassée des zones d’ombre, des actes malsains de l’autocratie et du fait du prince.