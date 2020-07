Le Pr Mohamed Bounaâma, docteur en archives et chercheur en histoire : «Profond attachement de la jeunesse aux idéaux de la République»

EL-Moudjahid : La date symbole du 5 juillet correspond à la commémoration de notre Indépendance arrachée au prix de hautes luttes, mais c’est aussi l’anniversaire de la jeunesse à l’endroit de laquelle il faudrait consolider les efforts de valorisation de nos hauts faits historique. Question récurrente professeur, comment peut-on réconcilier la jeunesse avec l’Histoire ?

Le Dr Mohamed Bounaâma : Vous me posez la question de savoir quels sont les moyens à pourvoir pour réconcilier la jeunesse algérienne avec son histoire. Mais est-ce qu’il y a eu vraiment des études analytiques sur cette question ? Existe-il une approche statistique quali-quantitative en direction de cette jeunesse dont on dit qu’elle est en net déphasage avec son glorieux passé ? Supposons que tel est le cas, qui faut-il incriminer ? Vous conviendrez que votre question charrie un contenu lourd en réflexions et en paradigmes. Le point nodal, si ce n’est le postulat que je choisis pour m’exprimer sur la réalité de la jeunesse algérienne et ses relations avec l’histoire de son pays, concerne en premier lieu la situation globale de nos institutions à l’aune des innovations numériques. Pour espérer recueillir un constat fiable, il est impérieux de sortir des stéréotypes et des approches généralistes que l’on crée au gré des évènements et des conjectures à bases creuses et qu’on diffuse à bout portant sous forme de slogans. Il est indéniable que tout constat doit d’abord immergé sur la base de conclusions, dont l’apport cognitif et empirique permet de présenter aux décideurs, qu’ils soient politiciens ou dirigeants d’institutions, l’état de la question et de ses contours aussi bien endogènes qu’exogènes sur la base d’une analyse profonde et rigoureuse des causes et des effets ayant conduit à une telle situation. Cette étude doit être bien entendu assortie de recommandations comportant les solutions et les impacts y afférents. Cette approche prospective définit les axes sur lesquels l’approche institutionnelle doit exercer toute l’étendue de ses prérogatives, à commencer par l’analyse multidimensionnelle mettant en exergue les faiblesses et les atouts dont nous disposons en tant que peuple dépendant d’un Etat qui aspire à rejoindre le giron de la démocratie, et de revendiquer sa légitimité historique, à travers ses références historiographiques qui font preuve de sa traçabilité historique. La même étude doit comporter aussi les assises critiques inhérentes aux menaces et aux potentialités dont nous pouvons tirer un grand profit. L’Algérie dispose en sa jeunesse d’un atout considérable qui doit être exploité à bon escient pour concrétiser les grands projets à l’échelle institutionnelle et sociétale. Les institutions algériennes doivent, pour être en harmonie avec les attentes de sa jeunesse, se hisser au diapason des exigences multiples qui constituent un pré-requis de stabilité et un essor de développement.

Ce credo se résume, à mon avis, en deux points cardinaux : le premier relève du contexte de la gouvernance, avec tout ce que véhicule ce paradigme comme notions inhérentes au knowledge management et le partage des connaissances entre l’administration et le citoyen à l’ère du Citizenet. Le second consiste à ériger des plans de développement des ressources compétences qui s’articulent sur l’égalité des chances et le principe de crowdsourcing dont doivent faire puiser les entreprises et institutions vis-à-vis de la jeunesse par le truchement des réseaux sociaux et le partage internet. Je vous réponds dans ce sens sur les diverses possibilités qui s’offrent à notre pays de créer cette synergie et cette jonction transversale à mettre en œuvre et à valoriser entre notre jeunesse et l’histoire de notre pays. L’Algérie, ce pays, a été la proie à une multitude d’attaques aussi cruelles, que sournoises, bien avant la fatidique et tragique tournure prise par la colonisation. En effet, l’Algérie à fait face et victorieusement depuis l’attaque que mena Charles Quint en 1541 et son historique revers et l’humiliante défaite causée à ses armées, et avec elle tout l’arsenal et appui des pays du pourtour méditerranéen qui, acculé accepte de signer le traité de paix et d’amitié en faveur de l’Etat algérien. De 1541 à 1830, l’Algérie en tant que puissance reconnue, a dû faire face à des complots ourdis par les forces occidentales à plusieurs reprises, et des siècles durant visant à l’affaiblir, en tant que puissance dominante, dans l’objectif d’ imposer leurs hégémonies en régnant en maîtres incontestés sur le bassin méditerranéen. Ces attaques successives étaient principalement menées par l’Angleterre et la France et à un degré moindre l’Espagne et la Hollande. La dernière attaque dont a fait face l’Algérie avant la colonisation française, est celle menée par Lord Exmouth en 1816. J’ai voulu montré à travers ces liminaires le degré d’implication dont doivent s’investir les institutions en charge des aspects patrimoniaux. Celles-ci doivent faire preuve d’offensive en matière d’information et de valorisation de hauts faits de notre histoire, en direction de la jeunesse qui reste avide d’informations, pourvu que l’on sache comment l’y acheminer, en créant les canaux et les relais à même de permettre cette jonction qui conduit, pour reprendre votre expression, à la conciliation de la jeunesse avec son histoire. C’est le cas du contexte qui relève de la mémoire de la nation qui n’est pas nouvelle dans la littérature juridique algérienne, puisqu’elle est expressément et organiquement citée dans l’article 64 de la loi sur le Moudjahid et le Chahid, et dont nous avons plaidé la mise en œuvre dans notre contribution intitulée «Mémoire de la Nation : Enjeu politique et exigences de la souveraineté», parue dans la revue Le jeune musulman dans son numéro 34. Vous conviendrez, de la consistance et des agrégats qui découlent de votre question, nous pouvons discuter des heures durant de la relation qui lie la jeunesse algérienne à son histoire. Cependant force est d’admettre que cette jeunesse, et en dépit des contraintes qu’a connues notre pays, il n’en demeure pas moins qu’à chaque fois que le besoin l’impose, la jeunesse algérienne, qu’elle soit au pays ou à l’étranger, se distingue par son profond attachement aux idéaux de la République.

La célébration du 58e double anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse intervient, cette année, dont un contexte d’une Algérie qui projette l’instauration d’une nouvelle République où il est préconiser la cristallisation des principales revendications du Hirak. Qu’en est-il de la place de l’Histoire dans cette dynamique de réformes globales, y compris dans le cadre du projet de révision constitutionnelle en cours ?

Tout projet de société doit, avant d’être matérialisé par des ébauches légales et mis en œuvre dans la pratique, passer par un stade de cristallisation du processus de mise à l’épreuve, aussi bien au plan cognitif que celui empirique. Par ce postulat nous voulons avancer l’idée que toute décision politique doit avoir en substance son assise méthodologique et expérimentale. Qu’il s’agisse de la Constitution avec tous les aspects innovant qui font sa spécificité, et notamment sa teneur en cohésion avec les aspirations et attentes des uns et des autres, doit pour avoir toute sa crédibilité, se baser sur l’approche à la fois académique et professionnelle qui étudie les impacts et favorise une meilleure adaptabilité aux exigences de la pratique des droits et des devoirs, à la fois des citoyens et de l’administration. S’agissant de la relation de l’histoire au Hirak et par extension à la Constitution, il est important de souligner que l’élément histoire est le dénominateur commun entre ces deux actes fondateurs d’une nouvelle vision et qui s’inscrit a fortiori, en tant que facteur prépondérant, voire catalyseur dans le renforcement de cette harmonie entre le peuple et ses institutions qui incarnent l’Etat de droit. L’histoire est donc le moyen référentiel par excellence qui consolide, protège et valorise les aspects patrimoniaux au plan des institutions et de la société. C’est par cet apport indéfectible que resurgissent les sentiments d’appartenance à la collectivité nationale, et que se confortent les liens de cohésion et d’harmonie avec cette force vive et source d’énergie porteuse d’espoirs et de perspectives prometteuses pour l’Algérie de demain. C’est justement sur cet aspect particulièrement sensible, qu’experts et législateurs doivent porter toute leur attention pour perpétuer les valeurs mémorielles que recèle le fonds patrimonial national. La mise en œuvre de réseaux d’échange et de systèmes de communication au diapason des exigences des nouvelles technologies, permettra à notre jeunesse d’y accéder à travers les données générées par ces plate-formes technologiques, comme elle favorise l’émergence des jeunes dans les divers domaines de gestion et de créativité.

L’Histoire est la fois la mémoire et l’âme du peuple. Sauf que dans la réalité, l’on constate qu’il y a un vide en termes de production historique, autant sur le plan culturel que cinématographique, et même sur les plates-formes numériques, l’Algérie ne dispose que de peu de données concernant son histoire. Comment pourrions-nous corriger un tel impair ?

Aujourd’hui sous l’impulsion de la quatrième révolution industrielle à la dimension universelle, l’Histoire est plus que jamais présente dans toutes les activités, qu’elles soient d’ordre commercial, culturel ou politique, car en fabriquant un produit, en le commercialisant et en le vendant, tout pays qui réussit à accéder au statut de leadership, valorise ses potentialités culturelles, voire mémorielle. La valorisation de l’histoire d’un pays passe par la promotion et la mise en valeur de ses hauts faits historiques, de son patrimoine, de sa diversité culturelle et de sa richesse civilisationnelle. Les Etats-Unis d’Amérique ont su fabriquer à travers le temps la suprématie du cowboy qui exprime la domination de l’homme blanc, font présentement la publicité des Marines, en tant que corps d’armée fortement attaché à la puissance de son pays et à la défense de la paix dans le monde. Il est effectivement admis que le développement d’une entité, d’une institution ou même d’un pays, se mesure à partir de l’équation qui se définit par le taux de production de l’information sur le taux de consommation de l’information dans l’univers numérique. C’est en définitive ce taux de production ou de consommation de l’information qui détermine si un pays souffre de la fracture numérique ou non. Par la production numérique, on met la maîtrise des technologies de l’information et de la communication au service de la valorisation et de la protection du patrimoine national, notamment à travers la numérisation et la mise en ligne des informations inhérentes à notre glorieuse histoire, à l’instar des Centres d’information dénommés GLAM que sont les Galeries, les Bibliothèques, les Archives et les Musées, avec tout ce qu’ils contiennent comme fonds et collections qui constituent le trésor de toute nation.

58 ans après l’indépendance, la question des archives n’est toujours pas réglée entre l’Algérie et la France, quelles sont, selon vous, les initiatives à entreprendre pour une récupération rapide de nos archives, sachant que vous avez déjà plaidé à la mise en place d’un institut d’historiographie et d’une autorité de régulation des archives ?

Justement avec cette question en rapport direct avec les moyens légaux, normatifs et procéduraux qu’il importe à tout pays soucieux de la préservation, et de la valorisation de son patrimoine national d’édifier et d’en assurer l’opérabilité. C’est aussi le cas des archives qui constituent un des attributs de la souveraineté. Permettez-moi de vous citer l’épopée de l’Algérie, de sa suprématie et de son statut respecté dans le concert des nations, alors que nous commémorant cette date qui paradoxalement referme la parenthèse de la colonisation et glorifie l’indépendance de l’Algérie. Une souveraineté arrachée au prix de sacrifices consentis par le peuple algérien, en payant le lourd tribut par les actes génocidaires et mémoricidaires commis par la France colonialiste à l’encontre du peuple et du patrimoine. En aspirant à élever les archives au rang de patrimoine national et en tant qu’élément indissociable des biens culturels imprescriptibles et inaliénables, nous devons impérativement revoir notre copie, en mettant en avant les instruments à même d’asseoir les fondements d’une politique nationale des archives et de prendre les mesures idoines pour pallier à l’absence manifeste de l’autorité de régulation des archives.

D’autre part, il est également utile de préciser que les archives ce ne sont pas uniquement celles qui sont conservées dans les arcanes des institutions historiques, mais c’est aussi celles qui constituent le nerf essentiel dans la mise en œuvre des activités sensibles des institutions. S’il est indiscutable de prendre en charge, de protéger et de valoriser les premières, ce qui n’a toujours pas été le cas, les archives des institutions, qui sont les documents d’activité ou informations vitales à leur fonctionnement, constituent en outre les éléments de ce qui constituera demain la mémoire de nos institutions. Quant aux initiatives à entreprendre dans ce sens, avant tout c’est d’éviter tout projet visant à instaurer des changements aléatoires par le truchement de décisions hâtives qui ne s’articulent pas sur une étude avisée et un audit fait par des experts en la matière, ce qui constitue à mon humble avis la première mesure salvatrice. Ensuite, je plaiderai pour la constitution d’une commission d’experts qui auront pour tâche première de mener une réforme profonde des archives au niveau national. Ce projet de préservation, de protection et de valorisation des archives nationales mettra en avant les axes d’orientations suivants : organisation des assises des archives nationales ; constitution d’une commission ad hoc composé d’experts pluridisciplinaires ; réalisation d’un Audit sur le statut, la situation et le devenir des archives nationales ; élaboration de la politique nationale des archives ; mettre en avant la réalisation et/ou la modification des lois sur les archives et des textes d’application y afférents ; intégrer la loi sur les archives nationale dans ce que sera le code du patrimoine national qui confortera la démarche de l’Algérie dans le cadre du Droit international, et enfin revoir les lois contiguës à celle des archives à la lumière de celles ratifiées par l’Etat algérien...

L’on a déjà entendu le Président de la République qualifier les lobbies d’outre-mer qui s’attaquent malhonnêtement à l’Algérie et ses institutions de «cercles qui n’ont pas encore digéré l’Indépendance de l’Algérie», quel est votre avis à ce propos ?

En parlant de lobby, il est clair et connu que les lobbies qui ne sont autres que des groupes qui défendent dans le cadre de regroupement partisan, des intérêts politiques et économiques en usant souvent d’avantages financiers pour constituer une force de proposition qui sert à inverser souvent, ou plutôt influençant l’opinion publique contre des décisions d’ordre politique ou économique, voire parfois patrimoniales qui vont à l’encontre de leur position ou qui ne servent pas leurs intérêts. Partant de cette définition dont je me suis donné la liberté d’en circonscrire les contours, il est communément admis qu’en France et concernant particulièrement la question mémorielle, il existe des cercles qui ne sont pas occultes qui œuvrent dans l’objectif de mettre en difficulté ou de grever toute action bilatérale avec la France qui permettra à l’Algérie de bénéficier des dividendes qui y découlent en tant que pays souverain. Ce qui par contre est plus important à savoir pour notre jeunesse, c’est qu’ au-delà des veines velléités d’agression dont la France s’était rendue coupables toute la période précédent l’année 1830, l’Algérie a ratifié 59 traités de paix et d’amitié avec la France, a reconnu l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique et conclu des traités de paix, notamment avec les pays de Scandinavie et de Hollande, comme elle était respectée pour ses bons offices. Je conclus par ce passage du livre d’Alexis de Tocqueville dans son rapport sur l’Algérie, en posant la question à la jeunesse algérienne. Savez-vous ce qu’il a dit sur l’Algérie et sur le peuple algérien au début de la colonisation ? : «... Nous ne ferons que rappeler à la Chambre que l'Algérie présente ce bizarre phénomène d'un pays divisé en deux contrées entièrement différentes l'une de l'autre, et cependant absolument unies entre elles par un lien indissoluble et étroit...», faisant allusion au sud et au nord de l’Algérie que la France s’efforcera le 24 décembre 1902, à diviser en territoires distincts. C’est à mon avis ce que l’on doit retenir de cette double commémoration qui met en exergue cette prise de conscience du peuple en général et de la jeunesse en particulier, de son histoire et de son glorieux passé. Le Hirak n’avait-il pas porté haut les noms de nos glorieux martyrs et clamer haut et fort son unité et son appartenance à la patrie de nos vaillants et glorieux aïeux qui ont résisté et défendu leur pays à travers des résistances et batailles qui ont marqué l’histoire.

