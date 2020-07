Musée de Sétif : Le parcours du sacrifice et de la liberté retracé

Des moments d’autant plus enracinés en chaque Algérien, expression forte de notre liberté et notre souveraineté suscitant parmi les générations qui se sont succédé un sentiment de fierté forgé dans la douleur de mai, l’héroïsme de novembre et juillet des grandes conquêtes, ce défi de la liberté arrosé du sang de nos glorieux martyrs qui ne cesseront jamais de nous interpeller pour que la mémoire n’oublie pas.

C’est à ce titre et dans la fierté qui nous anime en ce 5 juillet, que nous avons décidé de remonter les 23 marches du musée du Moudjahid, jadis tribunal français où furent condamnés à mort et achevés à la guillotine, de nombreux militants de la cause nationale, internés dans les cellules de la prison civile qui ne s’y trouve qu’à quelques encablures.

Dans cette bâtisse austère où l’on décidait du sort de bien des moudjahidine et militants de la cause algérienne, la symbolique est encore forte. L’écho de toutes ces batailles livrées contre l’occupant à travers villes et montagnes de cette wilaya, résonne encore au prix du lourd prix payé par nos aînés pour notre liberté. Pas à pas sur ce pavé glacé, nous allons ainsi à la découverte des parcours d’hommes et de femmes qui ont marqué de leurs empreintes le mouvement national et sont morts pour que Novembre reste éternellement vivant dans nos cœurs nos mémoires.

Debout face à la machine de la mort

Si alors le dernier mot revient toujours aux justes et à l’histoire, le musée du Moudjahid, qui a ouvert ses portes en 2008, ne cesse depuis par les multiples activités qu’il développe, de livrer bien des secrets de la mémoire sans cesse secouée par les atrocités de la répression barbare imposée à notre peuple et des héros qui dans leur dernier sursaut de fierté, scandaient Tahia el Djazair pour répondre au verdict injuste de l’occupant.

Dans cet ancien tribunal de première instance, accumulant au fil des générations de sombres souvenirs de la répression colonialiste, bien des jugements péremptoires ont été rendus quand il s’agissait de sujets algériens contribuant à la glorieuse Révolution de Novembre qui étaient conduits vers la machine de la mort, affrontant jusqu’à leur dernier souffle, avec bravoure leurs bourreaux.

Tous ceux qui étaient conduits vers ce tribunal de l’injustice n’en ressortaient jamais pour retrouver leur liberté. Ils le savaient, ils faisaient leurs adieux à ceux qu’ils laissaient derrière eux et restaient debout jusqu’à l’ultime moment, profondément convaincus de la cause juste qu’ils défendaient. Le chahid Abbès Messaoud, dit El Helti, ancien membre de l’OS, déjà condamné à mort avant d’être transféré à Lambèse est un de ceux-là que l’histoire n’oubliera pas de sitôt. Face au juge qui lui demandait s’il regrettait ses attentats, il répond : «Oui je regrette de ne pas vous avoir abattu !»

Le juge réplique aussitôt : «Vous êtes une fois encore condamné à mort», avant de s’entendre dire : «Je n’ai qu’une seule tête Monsieur le juge.»

Témoignage vivant que remet au grand jour, son cousin Salah qui assistait avec sa mère au procès. «C’était pour ancrer aussi la peur et la panique dans les rangs de la population», oubliant que ce sont ces drames qui ont éveillé les consciences des Algériens et consolidé leurs rangs dans la lutte contre la répression de l’occupant français.

Générations liberté

Au cœur de ce musée de l’histoire glorieuse de la Révolution de Novembre qui consacre aussi un espace aux massacres du 8 mai 1945, chaque escalier que nous montons, chaque mètre que nous franchissons, portent encore les complaintes des mères, pères ou enfants venus entendre le dernier jugement de tous ceux qui sont morts emportant dans leurs rêves... juillet que fêtons aujourd’hui.

Face au jardin du 8-Mai-1945 édifié en contre-bas pour marquer la symbolique, cette immense bâtisse érigée aujourd’hui en musée du Moudjahid, marquant le pas le temps de voir passer cette pandémie, draine encore des symboles forts et des images à secouer la mémoire. Rien n’a changé, la façade ou les murs extérieurs de cet édifice gardent encore les stigmates de la guerre et veillent encore à porter en ce 58e anniversaire de la fête de l’indépendance, les sacrifices endurés par les générations de liberté.

A quelques pas de là, la maison d’arrêt où de nombreux prisonniers, militants et moudjahidine connurent les pires sévices, des condamnés à mort à la fleur de l’âge, morts pour l’indépendance de l’Algérie.

D’autres s’évadent de ce bunker pour rejoindre le maquis à l’instar du moudjahid Rabah Harbouche.

Juillet de l'Algérie nouvelle

Pas moins de 2.000 documents historiques et 4.000 photos de figures du gouvernement national, des massacres du 8 mai 1945 et de la guerre de Libération avec 1.700 autres pièces témoins vivants de ces sacrifices sont soigneusement agencés sur les différents espaces de ce musée qui compte aussi de nombreuses maquettes de toutes ces grandes batailles qui ont eu lieu dans la région. Pas moins de 267 heures d’enregistrement de témoignages vivants de moudjahidine y trouvent également place.

La bataille de Boudhelaoufen de Ouled Aissa dans la commune de Tizin Bechar qui a eu lieu le 7 juillet 1958, celle du Djebel Guediel sur les hauteurs de Ouled Tebben, alors zone interdite qui s’est étalée sur 3 jours les 9,10 et 11 juillet 1959, la bataille de Djebel Atafi à El Hamma sous la conduite d’Ahmed Bouzraa, et celle de Azrou Ifelen sur les hauteurs de Beni Ourtilène sont quelques-uns de ces accrochages d’enfer qu’a connus cette région alors aux confins de trois wilaya historiques.

Kamel Feria, le directeur du musée du Moudjahid, estime que le nombre de chouhada «est révélateur des sacrifices de nos aînés et une référence pour tous nos jeunes qui doivent s’investir sans relâche, avec la volonté et la sincérité dans la préservation et la construction de leur pays».

«Le 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse nous interpelle à agir ensemble pour édifier la nouvelle Algérie, et dans la force de notre unité, ne jamais oublier le serment prêté à nos glorieux martyrs. Alors inspirons nous sans cesse des sacrifices de nos aînés pour forger l’avenir de nos enfants !»

F. Zoghbi