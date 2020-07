BECHAR : Préserver la mémoire collective

Il ne peut être question de commémoration de la guerre de Libération nationale, à travers toute la vallée de la Saoura, sans qu’il soit fait allusion à l’une des figures historiques qui ont marqué, de leur bravoure, cette lutte contre l’occupant français, alors que de nombreux témoignages de proches et de moudjahidine qui l’ont côtoyé ne cessent d’évoquer ses qualités et sa combativité, qui ont sans cesse animé le parcours héroïque du colonel Lotfi.

Un valeureux combattant qui a, très tôt, assumé des responsabilités au sein de l’ALN et qui auront très vite forgé sa personnalité. Un homme dont le seul désir était de voir l'Algérie indépendante, ancrée dans ses valeurs traditionnelles mais ouverte sur la modernité.

De son vrai nom Boudghen Ben Ali, le colonel Lotfi est né le 5 mai 1934 à Tlemcen. Après l’obtention de son certificat d’études primaires et un début de cursus secondaire, il abandonne le lycée pour rejoindre les moudjahidine, avec qui il participera à plusieurs attaques contre des postes ennemis. Le colonel se verra, plus tard, confier des responsabilités dans le Sud du pays pour devenir le premier responsable de la zone 8, avant de parvenir au grade de colonel et de chef de la Wilaya V, en 1955. Ceux qui l’ont connu ou côtoyé reconnaissent en lui des qualités de modestie. Il avait un amour viscéral pour son pays. Membre du Conseil national de la révolution algérienne (CNRA), on lui reconnaîtra toujours son courage, son savoir et son dévouement à la cause nationale. Autant de sacrifices quotidiens qui lui auront également valu, un peu plus tard, d’être nommé conseiller du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).

Mais un certain hiver 1959-1960, alors qu’il venait de participer aux travaux du CNRA à Tripoli (Libye) et à l’issue d’un détour par le Maroc, en compagnie du commandant Farradj et d’un groupe de moudjahidine, il tombe sur une unité ennemie à Béchar.

Le combat s’engage et le colonel tombe au champ d’honneur, les armes à la main, le 28 mars 1960, à l’âge de 26 ans.

Ramdane Bezza