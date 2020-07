Attoumi Djoudi, membre de l’ALN à la wilaya III : Transmettre à la jeunesse le message des martyrs

Parmi eux, Attoumi Djoudi, membre de l’ALN, natif de la région de Sidi Aïch et combattant dans la wilaya III. Jeudi 5 juillet 1962 a été une journée de gloire et de recouvrement de la souveraineté du pays.

Il témoigne que «les résultats du referendum ont été proclamés le 3 juillet 1962, mais pour marquer un symbole, il a été décidé de retenir le 5 juillet comme date plus que marquante et significative. Ainsi, du 5 juillet 1830, correspondant au débarquement de l’armée française, au 5 juillet 1962 consacrant l’Algérie indépendante, souveraine et libre de toute domination étrangère », les Algériens de tous âges ont consenti d’énormes sacrifices.

Attoumi se souvient encore des premières mesures engagées durant cette journée. Le 5 juillet, il a été appelé par le colonel Mohand Oulhadj. Il a fait descendre le drapeau français et hisser à la place le drapeau algérien au siège d'une compagnie située à M’chedallah, dans la wilaya de Bouira.

«Ce jour-là, le drapeau algérien a flotté pour la première fois sur ce poste militaire», dit-il. Attoumi poursuit : « La proclamation officielle de la date historique a été annoncée par l’Exécutif provisoire dirigé par Abderrahmane Farès. Après la proclamation, c’est la fête et la joie dans les villes et villages.»

Attoumi souligna également que le 5 juillet, le colonel Mohand Oulhadj et le colonel Youcef Khatib se sont rendus à la base de Sidi Fredj pour hisser le drapeau algérien. Il dira que c’était un jour mémorable.

« Le 5 juillet a été pour nous une journée de gloire. Le peuple et son armée ont triomphé dans cette guerre atroce qui a duré 7 ans et demi, au prix d’un million et demi de martyrs et 140.000 combattants en uniformes tués au cours des différentes batailles », ajoute Attoumi.

Il ajouta que le 5 juillet est à la fois la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, ce qui signifie qu’il faudra parvenir «à transmettre à notre jeunesse» le message des martyrs dont le vœu était de voir l’Algérie indépendante et souveraine pour l’instauration de la démocratie.

M. Laouer