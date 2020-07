Tizi-Ouzou Bataille d’Asrafil : (12 mars 1957) au village Ahmil

Cette dernière intensifiait la répression contre la population indigène des villages de ce massif forestier afin de l’isoler des moudjahidine qui écumaient la région et tendaient des embuscades souvent meurtrières aux soldats de l’armée coloniale. En sus de ces embuscades, plusieurs autres batailles ont été menées par nos valeureux maquisards contre l’armée d’occupation et qui se sont souvent soldées par de grosses pertes humaines et matérielles (les armes) dans les rangs de cette dernière. La bataille du lieu dit « Asrafil », le 12 mars 1957, au village Ahmil dans la commune d’Ifigha (Yakouren), est l’une de ces nombreuses batailles qu’ont eu à livrer les moudjahidine contre les forces coloniales déterminées à en finir avec la glorieuse révolution en utilisant même les armes non conventionnelles, comme le Napalm. Cette bataille héroïque a été menée par un groupe de moudjahidine conduit par le chahid Amar Laskri, un officier de l’ALN, contre un convoi de la soldatesque coloniale qui menait la vie dure aux paisibles et non moins engagés en faveur de la libération de l’Algérie habitants du village Ahmil et des autres villages nichés dans cette dense forêt de l’Akfadou. Selon les témoignages de moudjahidine rapportés par M. Meziane Djouzi, pupille de la nation, cette bataille s’est soldée par la mort de pas moins d’une quinzaine de soldats de l’armée coloniale et la récupération de plusieurs armes de différents types par les moudjahidine. Le chef du groupe des moudjahidine, l’officier Amar Laskri, dit « Mhend Aazoug », est malheureusement tombé au champ d’honneur lors de cette bataille en opposant une résistance héroïque avec son arme et ce, pour permettre à ses compagnons de se replier et de sortir indemnes de cette bataille où les soldats de l’armée coloniale étaient suffisamment armés et supérieurs en nombre, nous a raconté M. Djouzi, en se référant à ce qui lui a été narré par des moudjahidine de la région ayant vaillamment lutté pour le recouvrement de notre indépendance et dont beaucoup ne sont plus de ce monde. La réaction des autorités coloniales contre cette embuscade meurtrière a été des plus violentes. Plusieurs habitants du village Ahmil, théâtre de cette bataille, ont été arrêtés et emmenés le lendemain au sinistre camp de détention et de torture Tagma. L’un de ces habitants séquestrés au niveau de ce camp de triste mémoire, en l’occurrence Djouzi Idir, père de Meziane, a été torturé jusqu’à la mort et son corps jeté dans la nature pour avoir participé à l’enterrement du meneur de la bataille d’Asrafil, le valeureux chahid officier de l’ALN, Amar Laskri, dit « Mhend Aazoug ».

Conséquemment à ce haut fait d’armes, perpétré à l’intérieur du village Ahmil et qui s’est soldé par la mort d’une quinzaine de soldats et la perte de plusieurs armes par l’armée coloniale, les autorités coloniales ont décidé d’évacuer les habitants de ce village surnommé « le nid de vipères » tant il constituait un refuge le plus sûr pour les maquisards de la wilaya III Historique. Cette décision a été mise à exécution le 08 novembre 1957, date à laquelle les soldats de l’armée coloniale avaient ordonné aux habitants du village Ahmil ainsi qu’à ceux de deux autres villages voisins, en l’occurrence Azrou et Chbel, de quitter immédiatement les lieux. Sous la contrainte de l’artillerie, les habitants de ces trois villages ont été sommés de quitter précipitamment leurs maisons en laissant sur les lieux tous leurs biens et leurs bétails qui ont été ensuite récupérés par les collaborateurs de l’armée coloniale. La mort dans l’âme et dépourvus de tout, les habitants d’Ahmil et de deux autres villages voisins se sont éparpillés à travers plusieurs villages de la région, notamment Achallem, Ait Bouheni, Cheurfa Nbahloul, Ait Bouaada, où ils ont été accueillis par des familles proches et avec lesquelles ils partageaient les souffrances et la misère jusqu’à l’indépendance nationale, s’est rappelé Meziane Djouzi, lui-même réfugié chez ses parents maternels habitant le village Achallem.

Bel Adrar