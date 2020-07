Bordj Bou-Arréridj : Béni Laalam, un bastion de la révolution

Le commandant Si Hmimi Fadhel l’a choisi pour attaquer les forces de l’ennemi qui l’utilisait comme base pour effectuer leurs opérations de ratissage dans la Wilaya III dont elle dépend. Il pouvait compter sur l’appui d’un nombre important de moussebiline sans oublier la couverture en cas de repli et même le soutien logistique. Il est passé plusieurs fois dans les maisons du village où il a trouvé le refuge nécessaire. La montagne offrait également des possibilités idéales pour observer l’ennemi et manœuvrer. La bataille qui a duré près de 3 heures s’est soldée par des pertes énormes dans les rangs de l’armée coloniale. 25 soldats ont été tués. 3 autres ont été capturés. Les moudjahidine ont récupéré 26 armes légères dont 7 Mats 49 ainsi que 2 mitrailleuses à quoi s'ajoute un équipement de transmissions qui équiperont les groupes de moudjahidine.

Cette victoire est accompagné par les habitants par des cris "Allahou Akbar". Les femmes lançaient de stridents youyous qui montraient leur joie à l'issue de la bataille. Les Français ont effectué une descente au village après le retrait des moudjahidine où ils ont tué, torturé et exilé beaucoup d’habitants et ont installé un poste de harkis dans la localité. Mais Beni Laalam a continué à pourvoir la Révolution en hommes fiers et engagés pour la libération du pays.

Béni Laalam qui a vu le lancement de la guerre de Libération dans la région est resté un bastion de la Révolution.

F. D.