La bataille de Douar Souadek : Un exemple d’abnégation

Ils étaient dix-huit, parmi lesquels l’un des 22 historiques et membre du Groupe des Six qui fut derrière le déclenchement de la lutte armée contre l’occupation française, le 1er novembre 1954. Didouche Mourad, l’enfant d’Alger, né vingt-sept ans plus tôt, était le commandant de la zone 2 (qui prendra le nom de la Wilaya II à l’issue du congrès de la Soummam), et il était écrit qu’il tombe en martyr, les armes à la main, à des centaines de kilomètres de chez lui, au douar Souadek, dans l’ex-Condé-Smendou.

Le lendemain, la Dépêche de Constantine donnait certains détails sur la bataille. C’est à la suite d’un renseignement parvenu à leur niveau, et faisant état de la présence au douar d’un groupe de combattants, que les gendarmes de la brigade locale dépêchèrent, dès l’aube, une vingtaine de leurs éléments sur les lieux, menés par le lieutenant Malherbe. Longeant l’oued Boukerker, tout près de la mechta Graoua, ces derniers furent pris sous le feu des moudjahidine, tuant l'un d'entre eux.

Des renforts furent demandés, et avant midi, trois pelotons en provenance de Constantine, du Khroub et d’Azzaba, ainsi que deux Compagnies républicaines de sécurité (CRS), étaient sur place. Le combat était inégal entre, d’un côté, des gendarmes et des policiers surarmés, supervisés par Massoni, sous-préfet de Constantine, qui s’était spécialement déplacé sur les lieux, et de l’autre, et une poignée de moudjahidine n’ayant pour seules armes, en plus de leurs pistolets et fusils de chasse, que leur témérité et une foi inébranlable dans la justesse de leur cause. Il faut préciser que Didouche, dit Si Abdelkader, et son adjoint Zighoud Youcef, présents avec lui ce jour-là, étaient arrivés la veille. Ils devaient se reposer au douar Souadek, une base arrière de l’ALN, avant de se rendre à Souk Ahras pour s’enquérir de la situation dans les maquis de la région après la disparition de Badji Mokhtar, trois semaines à peine après le début de la Révolution. C’est d’ailleurs Zighoud, enfant de Smendou, qui, informé du mouvement des gendarmes, a orienté le groupe vers l’oued Boukerker. Malheureusement, les combattants sont vite repérés, et deux d’entre eux, Ali Belloucif et Saïd Chougui, sont atteints par les balles ennemies en voulant tenter une diversion. À mesure que le temps passe, l’étau se resserre sur les compagnons de Didouche, lesquels continuent néanmoins de riposter aux tirs des forces françaises. Vers 16 heures, ce dernier est mortellement touché par une rafale de mitrailleuse. Zighoud, selon les témoignages, vint près de lui et retira tous les documents en sa possession. Celui qui va lui succéder à la tête de la zone II arrivera à s’en sortir, avec six des membres du groupe, en restant plusieurs heures dans les eaux de l’oued, par bonheur en crue à cette période de l’année. Les échanges de tirs cessent vers 17 h 15. Le bilan de l’opération, tel que donné par la Dépêche de Constantine, fait état de sept morts, Ammar Naâs, Belkacem Bengharsallah, Youcef Ayache, Abbès Bouchriha, Ali Belloucif, Mohamed Karboua et un certain Abdelkader, ainsi que deux blessés, Saïd Chougui et Abderrachid Mosbah, qui seraient tous issus de la région. Les armes saisies consistaient en six fusils de fabrication italienne et anglaise, six pistolets automatiques et deux bombes artisanales. Le lendemain, les cadavres des vaillants martyrs furent exposés par les autorités coloniales à la population dans le centre de Condé Smendou, puis jetés dans une fosse commune. Aucun ne soupçonnera la présence au nombre de ces derniers de Didouche, comme l’atteste le rapport établi à l’issue de l’opération. Ils étaient dix-huit à l’aube de ce 18 janvier 1955. Le sacrifice des chahids ainsi que celui de centaines de milliers d’autres Algériens, leurs enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants jouiront du soleil de l’indépendance. À jamais, le martyr de Didouche Mourad, «l’ange gardien et l’allumeur de mèche de la Révolution» comme le qualifie Abdelaziz Boucherit, et de ses compagnons, restera gravé en lettres d’or dans l’histoire de l’Algérie.

