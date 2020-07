ECLAIRAGE : Le capital confiance

Pour le gouvernement actuel, la stabilité politique du pays est une priorité. C'est que pour réussir les réformes, auxquelles on veut, bien sûr, associer partenaires privés nationaux et étrangers, un climat des affaires favorable doit être préparé. Les réformes politiques, économiques et sociales initiées constituent un indicateur positif, favorable à la refondation des relations de coopération avec les partenaires traditionnels de l'Algérie.

Ces réformes sont qualifiées aussi d’encourageantes par de nombreux pays partenaires en vue de consolider la démocratie. Il s'agit d’abord d'un volet éminemment politique qui concerne le projet de révision constitutionnelle. Pour préparer cette batterie de mesures visant à consolider la pratique démocratique, le Chef de l’Etat, qui s’emploie à renforcer l’Etat de droit et à moderniser la société, a décidé d’associer à son élaboration l’ensemble de la classe politique, représentée ou non au Parlement. Le second volet des réformes porte sur le dialogue social, le développement économique, le devenir de l’entreprise (privée ou publique) et la modernisation du mode de gouvernance aux plans local et national, à travers une plus grande implication de la société civile, autour notamment du développement économique. Toutes ces initiatives vont même dans le sens des préoccupations qui se sont manifestées dans la population algérienne, le 22 février 2019, reconnaissent de nombreux observateurs.

Des réformes profondes sont annoncées et concernent des domaines cruciaux tels que l'école, la justice, l'économie et les finances. Et pour la prochaine décennie, le pays engage d’ores et déjà une nouvelle étape de réformes, ayant pour objectif d’instaurer plus d'ouverture au plan politique et économique notamment, et une meilleure réponse aux attentes des citoyens. Ce processus de réformes sera également consolidé par la révision de la Constitution, dont les dispositions nouvelles et les amendements permettront de situer au plus haut niveau de la hiérarchie des textes, les bases les plus solides. Ces réformes tous azimuts, qui placent les défis socioéconomiques en tête des priorités, visent à rétablir la confiance et la stabilité, couplées à une volonté de mettre en place un Etat de droit. A l’évidence, tout cela est de nature à lever les obstacles politiques et présage une reconstruction sur de nouvelles bases solides, après une période de flottement au détriment du développement économique et des aspirations démocratiques de la société, qui aspire à une moralisation du système de gouvernance, à un développement pérenne et à la liberté politique et démocratique.

Farid Bouyahia