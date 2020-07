5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020 : ... de l'Indépendance à nos jours

L’indépendance acquise le 5 Juillet 1962 a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire contemporaine de l'Algérie. Au plan économique, l’héritage colonial avait légué un modèle de croissance marqué par une grande faiblesse du système productif.

En cinq périodes distinctes, on peut globalement retracer l'évolution de l'économie nationale.

Il s'agit d'une première période allant de l’indépendance jusqu’en 1987/88, marquée par une économie socialiste et une planification centralisée. La deuxième période s'étend de 1987/88 à 1991, époque durant laquelle des réformes importantes ont été impulsées, avec un fait saillant, celui de la réforme portant libéralisation économique et politique. Vient ensuite la troisième période s'étalant de 1992 à 1993, sur fond d'interruption et de remise en cause de la réforme dans un contexte d'instabilité politique et sécuritaire (début de la décennie noire).

La quatrième période commence de 1993/94 jusqu'à 99, marquée par l'ajustement structurel. La cinquième et dernière période est celle s'étendant de 1999 à nos jours, sur fond d'ouverture de l’économie et de tentatives de sa diversification. Il faut savoir que dans le domaine de l'industrie en particulier, dès le début des années soixante, la gestion du secteur des industries avait imposé à l’État de définir les choix stratégiques les plus aptes à répondre à des objectifs de croissance, de couverture de la demande locale, des exportations, de l'emploi, de maîtrise technique et de répartition spatiale des activités, etc.

Les trois premières décennies ont été surtout marquées par une stratégie de développement étatiste, sous couvert d’une idéologie socialisante. Au lendemain de l’Indépendance, le développement économique était identifié à la mise en place d’une industrie nationale endogène et un premier noyau des industries industrialisantes à partir des années 70.

L’industrie, comme force motrice, devait induire une modification de la spécialisation de l’économie algérienne par un processus de croissance cumulative et de transformations structurelles. Les pouvoirs publics ont retenu l’industrialisation comme un impératif au décollage économique. La manne pétrolière a offert un surplus financier affecté au financement de grands projets. A ce changement de perspectives et de moyens a correspondu un rôle plus marqué de l’État. L’État devait jouer un rôle direct déterminant dans la création des industries lourdes. Pourtant, ces ambitions industrialistes ont été vite remises en cause.

PAS et changement de cap

En 1990, la fin brutale de l’expérience socialiste a provoqué un changement de cap dans l’orientation économique du pays. Avec des lois instaurant un régime d’attraction des IDE. Les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix ont été marquées par la crise, l'ajustement structurel et une conjoncture défavorable, sur fond d'instabilité politique et menaces sécuritaires (décennie noire). Durant les années 80, la chute du prix du baril, conjuguée à des troubles politiques et une diminution dans les recettes, a permis de mettre à nu la vulnérabilité de l’économie algérienne vis-à-vis des chocs extérieurs qui ont conduit à sa déstabilisation, provoquant durant les premières années quatre-vingt-dix un déséquilibre structurel marqué par une baisse de la croissance économique et du niveau de l’emploi, un niveau d’inflation élevé, ainsi qu’une augmentation du déficit de la balance des paiements et de la dette. D’où la mise en œuvre, sous l’égide du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), du Programme d’ajustement structurel (PAS), à partir de 1995. Les réformes entamées visaient à éliminer les déséquilibres macro-économiques, en traçant les grandes lignes d’une économie ouverte, orientée au marché.

En se débarrassant de son portefeuille, et par les privatisations, l’État entendait se libérer des tâches de production et de gestion industrielle et limiter son intervention dans les activités commerciales. La finalité de ce désengagement est de consolider les assises du capital privé dans le système productif. Cette politique est perçue comme le moyen d’augmenter la compétitivité.

A l'instar d'autres pays, les réformes structurelles ont été mises en œuvre de manière douloureuse. A la fin des années 90, on assiste à une intensification de la politique de libéralisation et de privatisation menée par les gouvernements qui se sont succédé, en vue de consolider un régime de libre-échange et un modèle de croissance tiré par les exportations.

A juste titre, la libéralisation du commerce extérieur a été menée en parallèle avec l’insertion de l’économie algérienne dans le marché mondial, et ce, par la signature de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne. Si l’ajustement structurel a permis plus ou moins la stabilisation macro-économique, en termes d’ouverture économique, l'Algérie se présente comme un pays très largement ouvert, ayant fait le pari stratégique de l’ancrage dans l’espace euroméditerranéen, arabe et africain. Le libre-échange régional et international constitue pour l'Algérie, au regard de ses potentialités, une opportunité. Cela dit, la perspective d’accélération dans le processus de libéralisation des services et des capitaux ne va pas manquer de poser de sérieux défis à l'Algérie, d’autant que l’assise bancaire et financière continue à accuser une fragilité certaine.

Progrès en développement humain

Pour ce qui est du développement humain, l’amélioration des conditions de vie et la réduction de la pauvreté ont toujours été au centre des préoccupations des pouvoirs publics en Algérie. L’Etat consacre aux secteurs sociaux une part importante de son budget. Les dépenses publiques de l’éducation et de la formation, d’intervention dans le domaine social, le soutien de l’agriculture et du monde rural, de santé publique et de sécurité sociale continuent de représenter en 2018 quelque 12,8 milliards d'euros, soit 8,4% du PIB et environ 20% des dépenses de l'État, estimées à 62,8 milliards d'euros. Il convient de rappeler que ces dépenses n’ont été affectées ni par les difficultés conjoncturelles ni par le Programme d’ajustement structurel. Les améliorations sont importantes.

L’Algérie a été classée à la 82e place sur 189 pays notés dans la 26e édition du rapport annuel 2019 sur le classement mondial des pays selon l’Indice de développement humain (IDH), publié par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD). L’Algérie a été classée 1er pays maghrébin et 3e pays africain ayant un Indice de développement humain (IDH) «élevé». Ainsi, au niveau maghrébin, l’Algérie a ainsi devancé la Tunisie (91e place mondiale), la Libye (110e), le Maroc (121e avec un IDH «moyen» de 0,676) et la Mauritanie (161e place mondiale). En Afrique, l’Algérie a été classée derrière les Seychelles (62e rang mondial avec un IDH «très élevé» et l’Ile Maurice (66e rang mondial). L’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) a constitué une priorité pour l’Algérie dès l’adoption de la déclaration du millénaire par l’Assemblée Générale des Nations unies en 2000. Les rapports font ressortir des avancées remarquables obtenues avant l’échéance. Il est indéniable que la pauvreté sous sa forme extrême a été fortement réduite. Cela dit, il y a encore des défis à relever, dont un nouveau palier de croissance. Quant à l’emploi, il faut atteindre un rythme de croissance supérieur à au moins 7% pour freiner le chômage. Par ailleurs, le taux d'investissement de l'économie demeure important en 2018, la part de la FBCF dans le PIB est de 40,5%. Ce ratio révèle, selon l'ONS, un effort d'investissement important qui est un investissement d'infrastructures soutenu pour l'essentiel par l'Etat.

L'économie de la connaissance : Un choix stratégique

La conjoncture favorable des années 2000, marquée par une embellie financière sans précédent, devait permettre une relance de développement économique tous azimuts. Malheureusement, jusqu’à présent, la diversification de l'économie et la promotion des exportations n’ont pas abouti aux résultats escomptés. Les réflexes protectionnistes, les politiques de restructuration des secteurs sensibles dans les pays industriels, les nouvelles formes de néo-protectionnisme, la concurrence des pays du Tiers-Monde pour accéder au marché mondial sont autant de risques qui font planer des doutes sur la capacité des industries orientées vers l’extérieur à être un vecteur de développement industriel.

En conclusion, il convient de noter que six décennies après son indépendance, l'Algérie est toujours à la recherche d’une nouvelle politique économique. Les réformes en cours témoignent des contraintes qui pèsent sur l'option d'aller vers une diversification rapide et accrue de l’économie nationale. Aujourd'hui, l'Algérie doit accomplir des progrès tant sur le plan politique qu’économique, bien que ces progrès risquent d’être entravés par un manque structurel de compétitivité, et cela dans un contexte général d’incertitudes et de crises multidimensionnelles récurrentes qui pèsent sur l’économie mondiale. C’est pourquoi il est indispensable pour l'Algérie de s’engager résolument dans un modèle plus robuste de développement, fondé d'abord sur l’économie de la connaissance. Assurément, la politique est passionnante quand elle ouvre le champ des possibles. Reste à voir, loin des querelles de chapelle, l'engagement pour une économie diversifiée, acté une fois pour toutes par l'actuel gouvernement.

F. B.