5 JUILLET 1962 - 5 JUILLET 2020 : Chronologie 1830-1962

1830

14 juin : les troupes françaises commandée par le général De Bourmont débarquent à Sidi Fredj.

5 juillet : le Dey d’Alger appose son sceau qui livre Alger aux Français.

1832

L’Emir Abdelkader proclame la lutte contre l’envahisseur français.

1834

26 février : signature de deux traités entre l’Emir Abdelkader et le général Desmichels.

1835

28 juin : l’Emir Abdelkader inflige une défaite au général Trézel à la Macta.

1837

30 mai : la France reconnait par le Traité de la Tafna, signé par le général Bugeaud, la souveraineté de l’Emir sur les deux tiers de l’Algérie.

Le 13 octobre, prise de Constantine.

1843

14 mai : Prise de la Smala de l’Emir Abdelkader par le duc d’Aumale et massacres de populations.

1845

Soulèvement à l’appel de Boumaza, en Kabylie, dans le Dahra, la vallée du Chéliff et l’Ouarsenis.

1847

23 décembre : reddition de l’Emir Abdelkader. Il fut fait prisonnier plusieurs années en France.

1850- 1870

Insurrections dans les Aurès et en Kabylie, réprimées dans le sang.

La famine fait des ravages entre 1866 et 1868.

1871

Révolte en Kabylie sous la conduite de Cheikh El Mokrani.

Une révolte provoquée par la confiscation des terres et attribuées aux colons.

1881

Jules Ferry fait adopter le code de l’indigénat.

Sous la direction de Bouamama, les Ouleds Sidi Cheikh se révoltent.

1912

Les Algériens sont astreints au service militaire en vertu de décrets promulgués en janvier.

1914-1918

25.000 soldats Algériens sont tués au cours de la Première Guerre mondiale.

1916

Soulèvement dans la région de Constantine.

1924

Meetings à Paris de l’Emir Khaled.

1926

Création, le 20 juin à Paris, de l’Etoile nord africaine (ENA). Messali Hadj est élu secrétaire général. Le mouvement réclame l’indépendance

de l’Algérie. Il sera interdit en 1929.

1927

Naissance de l’Association des étudiants musulmans nord africains (AEMNA), présidée par Ferhat Abbas.

1931

5 mai : Abdelhamid Ben Badis fonde l’Association des Oulémas.

1933

Messali Hadj reconstitue l’Etoile nord africaine qui sera à nouveau dissoute en 1937 par le gouvernement du Front populaire.

1936

7 juin : la Fédération des élus, les Oulémas et les communistes fondent le congrès musulman algérien

1937

Messali Hadj crée le 11 mars à Alger, le Parti du peuple algérien (PPA).

1939

En septembre, le PPA et ses principaux leaders sont arrêtés.

1943

Ferhat Abbas présente en mai, le Manifeste du Peuple algérien qui revendique l’égalité totale entre les autochtones et les Européens d’Algérie. Le texte est rejeté.

1945

8 mai : le jour où la France est libérée, elle réaffirmait dans le sang, sa domination sans partage en Algérie : 45.000 morts à Sétif,

Guelma, Kherrata et dans tout le Constantinois. Les manifestants qui ont été massacrés, le furent à cause d’une revendication de liberté,

de dignité.

1946

Ferhat Abbas fonde l’Union démocratique du Manifeste algérien en mai, et Messali Hadj le Mouvement pour le triomphe des Libertés

démocratiques (MTLD) en octobre.

1947

15 février : le cogrès du MTLD décide la création d’une Organisation spéciale (l’OS) clandestine pour la lutte armée en Algérie.

1950

La police procède au démantèlement de l’OS.

1953

14 juillet : une manifestation anticoloniale à l’instigation du MTLD (Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques),

de la CGT et du PCF était réprimée dans le sang. Six Algériens et un Français furent abattus par balles pour avoir réclamé

la fin du colonialisme et l’indépendance de l’Algérie.