Secteur industriel public au 1er trimestre 2020 : Les prix à la production en hausse de 0,6%

Comparativement à la même période de l’année précédente, la hausse des prix s’est située à 2,4%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Cette variation haussière des prix sortie-usine, optique acheteur, a été tirée essentiellement par les secteurs des industries, respectivement, des cuirs et chaussures, des énergies, mines et carrières, textiles et des industries sidérurgies, métalliques, mécaniques et électriques (ISMMEE), selon les données de l’ONS.

Les plus fortes augmentations des prix à la production ont été enregistrées par les industries des cuirs et chaussures, qui ont affiché un relèvement de 7,6% et par le secteur énergie (3,8%), durant le 1er trimestre de l’année en cours et par rapport au dernier trimestre 2019. Les prix à la production du secteur des mines et des carrières ont augmenté de 2,6%, a fait savoir l’ONS, qui précise que ceux du secteur des textiles ont aussi connu une hausse, mais de moindre ampleur avec +0,6%. Cette tendance haussière a également touché les prix à la production des industries de l’agroalimentaire (0,3%) et les ISMMEE avec 0,2% durant les trois premiers mois 2020 et par rapport au 4e trimestre 2019, a détaillé la publication de l’Office.

Par ailleurs, d’autres secteurs industriels ont connu des stagnations, il s’agit respectivement des industries chimiques, des industries des bois et liège et enfin les industries diverses, alors que les prix des industries des matériaux de construction ont reculé de 0,3% durant la même période de comparaison. Durant le 1er trimestre 2020 et par rapport à la même période 2019, l’Office a relevé que la majorité des secteurs ont connu des hausses, les plus importantes ont concerné les industries des cuirs et chaussures (11,2%), les mines et carrières (5,5%), l’énergie (4,4%), les textiles (3,5%) et les ISMMEE avec 3,3%.

D’autres secteurs ont également connu des hausses des prix à la fabrication, mais de moindre ampleur. Il s’agit, notamment, des industries agro-alimentaires (+1,7%), des industries du bois, liège et papier (0,5%), les matériaux de construction (+0,4%). Les prix à la production ont, dans d’autres secteurs industriels, connu une stagnation, tels que les industries chimiques et les industries divers. Pour rappel, l’évolution moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur toute l’année 2019 avait augmenté de 2,8% par rapport à 2018.