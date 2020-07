Innovation technologique dans le secteur industriel public : Loin du compte

«Au-delà des discours récurrents autour de la relation recherche - entreprise, dans la réalité les activités scientifiques demeurent très loin de la sphère industrielle et ne trouvent souvent pas une application», diagnostiquent Houria Ouchalal et Ouardia Hammoutene, de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Ce cloisonnement entre les deux sphères, recherche scientifique et milieu productif, expliquent les deux universitaires, est «l’un des facteurs empêchant toute politique de développement et d’innovation technologique et de croissance économique. Ceci s’explique par le fait que la politique nationale d’innovation souffre d’un manque de cohérence et d’une vision stratégique».

Les auteurs de l’analyse, produite au compte de la Revue Economie et Management évoquent trois facteurs de blocage. Le premier est d’ordre institutionnel, et «révèle l’absence de visibilité des programmes de recherche-développement en termes d’innovation et d’impact direct sur l’environnement économique». Il est également question, selon les universitaires, de «la faiblesse de la demande par les entreprises publiques industrielles en recherche-développement et innovations.

Ce qui est lié à la nature des institutions formelles et informelles qui président au choix et à l’activité des acteurs économiques». Le troisième facteur, lui, est à la fois d’ordre organisationnel et institutionnel.

Il «renvoie au manque d’efficacité dans les mécanismes de transfert des résultats des projets de recherche exécutés en vue de leur valorisation». Des solutions ? Les universitaires appellent à «la reconsidération du rôle de l’Etat dans l’incitation à l’innovation en général, mais surtout dans l’organisation de l’environnement de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement technologique au niveau du secteur industriel afin qu’il puisse transformer l’effort de recherche en innovation technologique».

Une solution qui est tributaire du «développement d’une collaboration entre l’université et l’entreprise ainsi que par l’incitation de cette dernière à mobiliser un personnel compétent, créatif et engagé dans le processus d’appropriation et d’innovation technologiques». Par ailleurs, les auteures de l’analyse soulignent que «les contraintes de l’environnement économique (restructuration, instauration de l’économie de marché, crise économique, adhésion à l’UE) obligent les entreprises algériennes à chercher des réponses adaptées afin d’innover, de se maintenir à un niveau technologique acceptable et d’assurer une cohérence entre son développement économique et humain».

Désormais, enchaînent-t-elles, «la compétitivité des entreprises se fonde sur des éléments qualitatifs dont l’innovation est le plus important». En Algérie, à l’instar des autres pays en développement, les sphères du système national d’innovation sont faiblement intégrées les unes aux autres. Outre leur nombre limité de manière absolue, la pression de la sphère de la production perçue comme prioritaire permet de dégager peu de compétences pour la recherche et l’innovation.

«Dans les universités algériennes, expliquent Mmes Ouchalal et Hamoutène, le personnel impliqué dans la recherche académique ne consacre pas plus de 10% de son temps à la recherche effective».

Fouad Irnatene