Optimisation des dépenses à Sonatrach : Les acquis des travailleurs ne seront pas touchés

Le cadre de travail, les acquis des travailleurs, les effectifs et les salaires sont maintenus, a assuré M. Fatouhi dans une déclaration à l'APS en marge d'une cérémonie en l'honneur d'un groupe d'employés et cadres supérieurs de la compagnie pétrolière nationale, tenue au siège de l'Activité Aval. «Pour Sonatrach, les résultats de l'année 2019 ont été satisfaisants», a-t-il rappelé, relevant, en revanche, que «l'année 2020 s'annonce déjà très dure pour les entreprises du secteur de l'énergie».

«La baisse des prix de la demande au niveau mondial à cause du Covid-19 a impacté négativement les recettes de Sonatrach qui a opéré des aménagements au niveau des budgets par des réductions en vue de l'optimisation de notre façon de faire et de prioriser beaucoup plus le développement», a expliqué M. Fatouhi.

Il a précisé à ce titre que le projet dédié à l'efficience en matière budgétaire mené par Sonatrach cible, à l'échéance du 31 décembre 2020, la réduction de 30% sur les budgets d'exploitation. «C'est un objectif commun à l'entreprise et au sein de notre activité, nous avons commencé un travail avec une équipe qui sillonne les unités pour éliminer, sinon réduire certaines dépenses et les optimiser», a-t-il fait savoir, affirmant cependant que «le cadre de travail et tous les acquis des travailleurs, comme sur le plan restauration et transport, ne seront pas touchés».

«Le rôle social de Sonatrach continue lui aussi à être exécuté malgré la pandémie du coronavirus Covid-19», a fait valoir le vice-président de l'activité liquéfaction/séparation..