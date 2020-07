Pouvoir d’achat : Quelles sont les conséquences de la pandémie

Les commerçants se plaignent d’une stagnation économique sans précédent, dans tous les domaines, y compris une baisse inquiétante de la demande sur les produits de large consommation tels le sucre, l'huile et le pain.

Contacté, l'expert économique, M. Ali Aya, impute les raisons de ce ralentissement économique à l’impact de la situation sanitaire sur le mode de consommation et explique que les consommateurs ont changé leurs comportements en raison de la pandémie et de la crise économique. «Le citoyen renonce désormais à l’achat des produits de luxe et se contente des produits de première nécessité, ce qui a fortement affecté l'activité des entreprises économiques qui souffrent de la stagnation et de la baisse de la capacité de production», explique-t-il. M. Aya a affirmé que la baisse du pouvoir d'achat due à la baisse des revenus n’a fait que réduire le volume de la consommation qui est une fonction essentielle pour la croissance économique et la relance de l’activité commerciale. «Les entreprises sont confrontées à l'impératif de développer des plans marketing pour promouvoir leurs produits dans les circonstances actuelles et relancer leurs ventes», soutient-il encore. Pour sa part, l’expert en économie, M. Nabil Djemaa, assure que le ralentissement économique est le prolongement de la crise financière mondiale et estime que l'État doit trouver des solutions urgentes pour éviter la catastrophe. «Cela ne peut se faire qu'en recourant à la gestion de l’économie monétaire qui est, malheureusement, totalement absente dans notre pays», regrette-t-il, critiquant au passage l'absence d’une politique économique en raison de la marginalisation des experts et des spécialistes des questions économiques.

L’économiste appelle à la nécessité de mettre en place des plans économiques flexibles loin des décisions politiques et pouvant passer à la vitesse maximale pour financer l'économie et soutenir les entreprises en vue de surmonter la crise financière due à la pandémie du coronavirus.

Il rappelle que depuis quatre mois, la Banque d'Algérie n'a injecté aucun financement au profit de l'économie avec le risque de graves conséquences à court terme. Il considère par ailleurs que le dysfonctionnement réside dans la mise en œuvre des décisions étant donné que le plan d’action du gouvernement comporte des aspects positifs pour la relance de l'économie nationale telle la création d'un fonds pour soutenir les start-up et le financement des investissements. « Mais le problème réside dans le retard dans la mise en place des mécanismes de mise en œuvre », déplore-t-il.

Djemaa prévient d’un effondrement du pouvoir d'achat qui serait imminent si des mesures urgentes ne seraient pas prises pour sauver les entreprises. Il s’agit, suggère-t-il, de réformer le système financier et d’accélérer l'émission des instruments nécessaires pour aider les entreprises financières. «Il ne suffit pas de bonifier les taux d'intérêt sur les prêts pour relancer l'économie. Il faut savoir qu’un million de petites et moyennes entreprises souffrent d'une crise de liquidité, associée à une bureaucratie aiguë au niveau des banques », conclut-il.

Salima Ettouahria