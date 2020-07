Incendies de forêts : 54 départs de feu en une journée

En fait, ce fléau récurrent a de lourdes conséquences chaque année sur le couvert végétal, exposé aux dangers des incendies, une menace certaine à l'origine d'une perte de milliers d'hectares à travers toutes les régions.

Qui dit été, en effet, dit dégradation des massifs forestiers et recul de la ceinture verte. Les pics de températures enregistrés notamment durant le mois de juillet, considéré comme la période la plus chaude, ajoutés à la négligence et le manque de civisme, font que chaque année, les services des forêts dressent des bilans lourds en catastrophe. Certes, en termes de valeur absolue, les superficies ravagées par les incendies demeurent modestes par rapport à d'autres pays du bassin méditerranéen. Il n'en demeure pas moins cependant que leurs conséquences sont dévastatrices, d'autant plus que

l'Algérie ne possède que près de 4 millions d’hectares de forêts, ce qui représente un taux de boisement de 1,76 %, augmentant, ainsi, les risques de désertification, d'année en année à même provoquer une catastrophe écologique.

Le plan de lutte contre les feux de forêts renforcé

La saison estivale est marquée par la consolidation du dispositif de la DGF, avec un renforcement des colonnes mobiles de secours au nombre de dix, réparties sur toutes les régions. La direction des forêts espère mobilisation une colonne au niveau de toutes les localités. Il faut dire aussi que les plans de lutte sont confortés par des actions de sensibilisation des riverains sur le rôle et l'importance des forêts pour la santé humaine et le système écologique et préconise une vigilance extrême pour passer un été sans cataxtrophes écologiques et économiques, puisque les deux sont liés.

Les dégâts sont, chaque année, considérables. Pour cette année, le directeur général des forêts a affirmé récemment que les incendies de forêts ont déjà, sur une période de 20 jours, détruit 381 hectares de forêts par 144 départs de feu et ce dans différentes wilayas. Tipaza est la plus touchée avec 26 départs de feu au niveau de la région de Gouraya. Il ajoute par ailleurs que 85% sont d'origine inconnue. En tout cas, les bilans sont à la hausse avec les conditions climatiques favorisent les incendies de forêts.

Du 1er au 2 juillet, il y a eu 54

incendies et la perte de 60 hectares de forêts, 108 ha de maquis et 333 autres de broussailles. La saison estivale ne fait que commencer. Une prise de conscience est nécessaire quant à la contribution des forêts à la prévention contre l'érosion des sols à travers la régulation du cycle des eaux de pluie et la réduction des effets néfastes des changements climatiques.

Samia D.