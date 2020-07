Cette dernière a procédé en juin au raccordement de 757 foyers au réseau gaz naturel des villages Afir, Ait Mohamed Ouakli, Ait Ali, Issoumer, Thaquevilt, Ighil Baklan et Ihennouchene relevant des commune de Maatkas et Azzeffoun, a indiqué la direction dans un communiqué. Pour ce mois de juillet, elle a programmé le raccordement de 2 182 foyers à travers les communes d’Ait Touddert, Ait Yahia Moussa, Makouda, Maatkas, Draa El Mizane, Timizart et Ait Aissa Mimoune.

Les citoyens sont invités à achever les travaux d’installation intérieure et de faciliter la tâche aux entreprises dans le but de leur permettre d’honorer les engagements dans les délais convenus.

Bel. Adrar