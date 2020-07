GRAND ANGLE : Une nouvelle étape

Pourquoi Jean Castex et pas un autre ? L’homme présenterait de nombreux avantages qui sont utiles aux yeux du Président Macron pour l’accompagner dans cette deuxième phase de son mandat.

«C’est un vrai couteau suisse ; il a des connexions un peu partout, il sait faire ce qu’il faut faire au bon endroit», assure un proche du nouveau Premier ministre. Et plus important encore, c’est un mec réglo. Jamais de coup tordu».

A ces qualités importantes en politique s’ajoute «sa très grande connaissance de l’appareil de l’Etat et de sensibilité du terrain». Des qualités humaines et professionnelles qui font de lui l’homme idoine pour devenir le collaborateur du Président Macron, qui doit certainement nourrir l’ambition de rempiler pour un second mandat en 2022.

Mais de là à affirmer que le calendrier a prévalu au moment du choix porté sur la personne de Jean Castex, un élu de droite, il n’y a qu’Emmanuel Macron et le premier cercle de son entourage qui sont à même de le dire. Tout comme l’ex-Premier ministre, Edouard Philippe est le seul à pouvoir dire quel avenir politique il se réserve. Fraîchement réélu à la mairie du Havre, l’édile a l’avantage de rester en contact avec le terrain. Va-t-il en tirer un quelconque gain politique ? Nombreux sont ceux qui pensent qu’il ne va pas s’effacer complètement du paysage politique français.

Ce qui est sûr, c’est qu’au bout de trois ans à Matignon, il a eu le temps d’affûter ses armes. Son passage comme Premier ministre lui a permis de prendre de la hauteur et de s’imposer aux yeux de l’opinion française comme un présidentiable à prendre au sérieux. La standing-ovation que lui ont réservée ses anciens collaborateurs au moment de quitter le palais de Matignon est révélatrice d’une certaine popularité, qui pourrait peut-être conforter un projet enfoui, celui de se lancer dans la course à la présidentielle. A moins qu’il n'accepte de le refouler en acceptant d’œuvrer à la réélection d’Emmanuel Macron. Ce dernier a d'ores et déjà chargé son ancien collaborateur de la mission de consolider la majorité présidentielle dans la perspective de l'échéance de 2022. En attendant, il y a lieu tout de même de méditer cette citation du 32e président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, qui avait dit qu’«en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un évènement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi»...

Nadia K.