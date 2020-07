L'UE ne reconnait pas la marocanité du Sahara Occidental : Le soutien au processus onusien réaffirmé

Le Haut-Représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité, Josep Borrell, a affirmé que la position de l'UE concernant le Sahara occidental est guidée par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies et considère que le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont le statut final sera déterminé par les résultats des processus dirigé par l'ONU, que l'UE soutient pleinement.

PUBLIE LE : 05-07-2020 | 0:00