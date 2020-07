près de MILLE milliards de déficit pour les SSPA : Professionnel, dites-vous ?

«La situation est pour le moins critique. A l'issu de l'étude des différentes pièces comptables des sociétés sportives par actions, notre commission a relevé avec regret un déficit de près de 1000 milliards de centimes pour les différents clubs professionnels de Ligue Une et Deux», a déclaré Reda Abdouche lors d'une intervention à la radio nationale. Il relève que soulignant «ce chiffre pourrait bel effet bien être revu à la hausse, dans la mesure où deux clubs n'ont toujours pas remis les bilans relatifs à l'exercice 2018». «Par ailleurs, je tiens à préciser, dit-il, que ce chiffre n'englobe pas les différentes dettes des SSPA». Pour rappel, la DCGF, qui a été réactivée l'année dernière, avait déjà tiré la sonnette d'alarme à l'entame du championnat. En effet, Reda Abdouche avait signalé une dette avoisinant les 800 milliards en octobre dernier, sans qu'aucune mesure ne soit prise. Ce déficit, qui ne cesse d'augmenter d'année en année reflète parfaitement l'échec du modèle de professionnalisme adopter pour notre football et surtout du mode de gestion de nos clubs. il met en exergue l’amateurisme et l’archaïsme su management au sein des clubs algériens. Ceci, sans parler du laisser-faire des différentes instances footballistiques. Pourtant le code du commerce, auquel sont soumises les SSPA, avant toutes autres considérations, est clair à ce sujet. Une procéder judiciaire doit être mise en œuvre pour faute de paiement, après épuisement des délais et voies réglementaires. La FAF et la DCGF, qui ont la loi de leur côté pour agir, préfèrent ainsi laisser trainer les choses, sachant que, sauf miracle, la situation n'a aucune chance de s'améliorer. «Nous ne sommes pas là pour sanctionner la clubs et les pénaliser. La mission de la direction de contrôle de gestion et des finances a pour objectif d'accompagner les SSPA», a souvent répété le président de la Fédération, Kheiredine Zetchi, qui espère une reprise des clubs par des entreprises nationales. Ainsi, en l'absence de véritables investisseurs, les clubs algériens restent otages de pseudo- dirigeants qui ont acquis des actions de manière insolite. Forts des lois, les responsables du football national devraient agir pour mettre fin à cette mascarade.

Redha M.