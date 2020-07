L’ambassadeur du Vietnam en visite de courtoisie à El Moudjahid

Au cours de l’entrevue, l’ambassadeur en poste à Alger depuis janvier a évoqué les efforts déployés par les autorités vietnamiennes dans divers secteurs en vue d’assurer le développement de son pays. Aujourd’hui ce pays de l’Asie du Sud-Est connaît une forte croissance économique. Mieux, le Vietnam est cité comme un des exemples de la réussite du modèle de développement économique asiatique. Ce pays est aussi devenu une destination touristique très prisée par les étrangers. Des millions s’y rendent chaque année. L’hôte d’El Moudjahid a également évoqué les relations bilatérales entre l’Algérie et le Vietnam et a exposé sa vision en vue de les développer. Modestes à ce jour, les relations économiques et commerciales entre les deux pays sont susceptibles de connaître un nouvel essor à l’avenir. Les mines et le tourisme sont parmi les secteurs en mesure de contribuer à ce développement espéré. L’ambassadeur dira aussi l’intérêt que manifeste son pays pour les échanges culturels et dans le domaine de l’information et de la communication. R. I.