Cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l’ANP au Palais du peuple : Consécration de la symbolique du lien fort Armée-Nation

Plusieurs généraux de l’ANP ont été promus au grade de général major, de colonels au grade de général. Par ailleurs, Des médailles ont été décernées à nombre de cadres militaires et de personnels civils.

Dans son allocution, à cette occasion, le Président Tebboune, a souligné la symbolique du «retour après des décennies, de cette cérémonie au Palais du Peuple pour une occasion historique, charnière dans la vie de la nation, après une période de déviation qui a creusé un fossé entre le peuple et ses gouvernants le conduisant, toutes composantes et catégories confondues, à se soulever dans son Hirak béni, en vue d’un changement radical avec sa vaillante armée, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)». «Le choix de ce lieu pour cette cérémonie solennelle procède de notre attachement à traduire ces admirables images de cohésion entre l’Armée et le peuple et de leur fusion dans un seul et unique creuset, l’authentique», a-t-il assuré.

Pour sa part le chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP) par intérim, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, avait prononcé une allocution de bienvenue dans laquelle il a adressé ses remerciements au Président de la République pour avoir présidé en personne la cérémonie de remise de grades et de médailles, «organisée cette année au Palais du Peuple en concrétisation de la symbolique du lien solide Armée-Nation», a-t-il relevé.

Et d’ajouter : «C’est là, le témoignage de votre conviction que les promotions et les distinctions sont, pour l'institution militaire, une tradition ancrée dans la promotion aux grades supérieurs et la décoration de médailles pour les cadres méritants en reconnaissance de leur travail et de leurs efforts et en encouragement de leur abnégation au service de leur armée et de leur patrie, dans le cadre de l'Algérie nouvelle».

Le chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP) par intérim, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, a mis en avant, jeudi dernier à Alger, la symbolique d'organiser, au Palais du Peuple, la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles, présidée par le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune.

«Je vous présente Monsieur le Président, en mon nom personnel et au nom de tous les personnels militaires et civils relevant de l'ANP, mes chaleureux et sincères remerciements et ma profonde reconnaissance pour l'honneur que vous nous avez fait de présider personnellement la cérémonie de remise de grades et de médailles, organisée cette année au Palais du Peuple, en concrétisation de la symbolique du lien solide unissant l'armée et la Nation», a déclaré le général de corps d'armée Chanegriha, dans son allocution de bienvenue, à l'entame de la cérémonie. La présence du Président Tebboune à cette cérémonie reflète sa conviction que ces promotions et ces distinctions constituent une tradition enracinée et ancrée chez l'institution militaire, durant laquelle les cadres obtiennent des promotions à des grades supérieurs et des médailles tant méritées, en reconnaissance à leurs actions et leurs efforts consentis au service de leur armée et leur pays, à l'ère de l'Algérie nouvelle», a-t-il poursuivi.

«Cette cérémonie festive qui coïncide avec la célébration du 58e double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, est une occasion historique mémorable qui renforce en nous les nobles sentiments de fierté et de gloire face aux hauts faits et sacrifices de nos aïeux et ancêtres et ravive dans nos esprits les valeurs intrinsèques de la victoire et de la liberté».

A cette occasion, le général de corps d'armée a présenté ses félicitations à tous les éléments promus et décorés, exprimant le souhait de voir ces promotions et distinctions constituer «un catalyseur à même de les encourager à poursuivre un travail sérieux et fructueux en vue de réaliser davantage de réussites et de succès et d'honorer la prestigieuse ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale - ALN».