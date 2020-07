Saïd Chanegriha, général de corps d’armée, chef d’état-major de l’ANP : «Ces héros ont fait l’objet de chantage et de surenchère»

«Les héros des résistances populaires sont de retour à leur terre natale avec le drapeau national qui flotte sur leurs corps sains détournés par le colonialisme français et gardés dans des musées depuis plus d’un siècle, sans pudeur, ni morale et sans aucun respect de la dignité humaine. C’est le vrai visage des crimes et de l’horreur du colonialisme», souligne le chef d’état-major de l’ANP. Le général de corps d’Armée a tenu à saluer, au nom du peuple algérien, le président de la République pour les efforts fournis «afin d’atteindre ce résultat concret et vital» ainsi que tous les fidèles qui ont travaillé avec détermination pour le retour des héros à leur terre, celle de leurs ancêtres et petits-enfants. «Ils sont un exemple à suivre. Ce sont des héros immortalisés par l’histoire. Il faut tirer des leçons de leurs sacrifices pour réitérer l’engagement d’être fidèles à leurs aspirations et objectifs, notamment la libération et la sauvegarde du pays, souverain, uni, sécurisé et prospère», insiste-il.

Un devoir sacré

Le chef d’état-major de l’ANP a soutenu que la meilleure façon d'exprimer la fidélité aux martyrs «est de préserver notre pays de tout danger et menace».

Il cite notamment Mohamed Lamjad Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, Cheikh Bouziane, Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui ainsi que Aïssa El Hammadi et Yahia Ben Said qui se sont sacrifiés pour le pays et dont les crânes attendent la restitution et le retour au pays. La préservation de la mémoire nationale et la concrétisation de ses principes et ses valeurs dans l'esprit des générations futures «est un devoir sacré», souligne le général de corps d’Armée.

Il précise : «Nous assumons tous cette responsabilité et dont les indicateurs sont dans l’institution du 8 mai en tant que Journée nationale de la mémoire, dans le cadre de l’intérêt accordé à l’histoire nationale initié par le président de la République.»

«Cette restitution est un gage de fidélité et le fruit de l'engagement du président de la République à l’occasion de la journée du Chahid en février dernier. Cela est réalisé dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l’indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale», conclut-il.

Neila Benrahal