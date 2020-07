Les crânes de résistants algériens rapatriés : Les chouhada sont revenus… vendredi

L’avion militaire C-130 de l'Armée nationale populaire (ANP) a décollé à 4h d’Alger pour la récupération des restes mortuaires. Il est arrivé à l’aéroport du Bourget en France à 7 h avant de décoller vers Alger vers 10h.

La télévision publique a transmis en direct la cérémonie en présence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Une ambiance particulière règne au niveau du salon d’honneur. Des éléments de l’ANP, de la marine et des forces terrestres et aériennes sont sur les lieux depuis la matinée. Abdelmadjid Tebboune est à l'accueil des 24 crânes des résistants.

Il est accompagné du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, du général d’armée, Benali Benali, commandant de la Garde républicaine, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd ainsi que des conseillers de la présidence, des membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l’ANP, des personnalités historiques et des moudjahidine.

«La nouvelle Algérie a honoré son engagement»

Le représentant de la Direction de la communication, de l’information et de l’orientation du MDN, le colonel Mustapha Merrah, a estimé, dans son allocution, que «la nouvelle Algérie, en ce jour mémorable, a honoré son engagement. C’est une rencontre de la liberté et de l’indépendance, plutôt un fait historique à la veille de la fête de l’Indépendance qui sera célébrée cette année par la restitution des crânes de nos valeureux résistants». Et d’ajouter : «Vous les glorieux héros, vous êtes revenus aujourd’hui à votre chère patrie, avec tous les honneurs, transportés et accompagnés par vos petits-enfants, qui poursuivent le combat pour la souveraineté et l’unité du pays.» Il a mis en avant l’unité nationale «qui est le chemin vers la victoire». «L’indépendance n’a été possible que grâce à l’unité nationale», soutient-il. Le colonel Merrah a assuré que le train de «l’Algérie est sur les rails et que le devoir de la sauvegarde de la mémoire est la responsabilité de l’Etat». Dans ce sens, il a rendu hommage au président de la République, M. Tebboune, qui a honoré son engagement exprimé à l’occasion de la célébration de la journée du Chahid. «Cette restitution inaugure une nouvelle époque. Le Président veille à la construction d’une nouvelle Algérie basée sur sa référence historique», dit-il.

Il rappelle la décision du Président d'instaurer le 8 mai en tant que Journée nationale de la mémoire, ainsi que le lancement d’une chaîne dédiée exclusivement à l’histoire.

«L’objectif est d’unifier les rangs et de déjouer les tentatives de déstabilisation du pays. Nous avons les capacités et les richesses pour réaliser les aspirations et les vœux de nos martyrs», dit-il. «Nous avons le droit en tant qu’Algériens de garder la tête haute, par fierté à nos martyrs des résistances populaires. L’Algérie est sécurisée par son armée et forte par son peuple et ses enfants qui participent à la construction et la prospérité du pays», dit-il. Il a rendu hommage à tous les martyrs de la Révolution et du devoir national et à ceux qui n’ont pas de tombe». 13h : Atterrissage de l'avion militaire C-130 transportant les restes mortuaires des 24 résistants algériens. «La nouvelle Algérie accueille ses héros», note le colonel Mustapha Merrah. Atterrissage sous les cris d'Allahou Akbar et les honneurs militaires, soit 21 tirs de canon et sirène des navires, comme signes d’accueil des martyrs. En outre, les présents ont suivi la parade effectuée par six parachutistes munis de l’emblème national et de fumigènes aux couleurs du drapeau national.

Les membres de l’équipage descendent de l’avion ainsi que le professeur Rachid Belhadj, médecin légiste et président de la Commission scientifique de l’identification, ayant examiné les restes et les crânes afin de déterminer l'âge et le sexe des victimes.

Les cercueils sont transférés au salon d’honneur par des élèves-officiers de l’Académie militaire interarmes de Cherchell.

«Ce sont des cadets de la nation. C’est là un message de continuité entre les générations», explique-t-on. A l’intérieur de la salle, les cercueils enveloppés du drapeau national sont déposés sur des socles. Après la cérémonie d'accueil et la récitation de la Fatiha, l’imam insiste sur le devoir de sauvegarde de l’unité nationale et a mis en avant le fait que la restitution des crânes est effectuée grâce aux efforts du président de la République, lui souhaitant plein succès dans sa mission. L’hymne national est entonné par la chorale de la Garde républicaine. Une scène émouvante. La salle a vibré, en présence des martyrs dans les cercueils. Pour rappel, le président de la République avait annoncé, jeudi, lors d'une cérémonie officielle organisée à l'occasion du 58e anniversaire de l'Indépendance, qu'il s'agit de la première étape de rapatriement des restes mortuaires des résistants algériens, en faisant part de la détermination de l'Etat à poursuivre cette opération jusqu'au rapatriement de l'ensemble des restes des résistants algériens pour qu'ils soient enterrés sur la terre pour laquelle ils se sont sacrifiés. A noter que les crânes seront exposés au public durant la journée du samedi dans le hall du Palais de la culture pour un dernier hommage, avant d’être enterrés dimanche au carré des martyrs du cimetière d’El-Alia

Neila Benrahal