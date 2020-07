Cherif Boubeghla et Cheikh Bouziane : Deux icônes de la résistance populaire

Leurs têtes ont été prises comme des trophées de guerre avant d'atterrir dans les réserves du Musée de l'Homme à Paris où elles étaient «conservées» depuis un siècle et demi. Né en 1820, Chérif Boubeghla a été l'initiateur d'une révolte populaire, qui porte son surnom, contre la colonisation française dans la région du Djurdjura, en Kabylie. Une révolte qu'il dirigea, jusqu’à sa mort, le 26 décembre 1854. Vers 1850, il s'est établi à la Kalâa des Beni Abbès où il organise un mouvement d'insurrection, en particulier par des contacts avec les tribus des montagnes environnantes. En mars 1851, il a attaqué Azib Chérif Benali, chef de la zaouia d'Ichellaten et Bachagha aux ordres des Français. Défait lors d'une deuxième attaque sur Ichellaten, Chérif Boubeghla s'est replié sur le aarch des Ath Mellikeche (W. Bejaia), où il a établi son nouveau centre d'opération. Il a harcelé sans cesse la soldatesque coloniale avant d'être contraint de se replier vers le Nord du Djurdjura, où de nouvelles tribus se sont jointes à sa cause. Chérif Boubeghla a réussi à défaire un détachement de l'armée française dans un affrontement près de Boghni (en Kabylie), le 18 août 1851. A la suite de cette défaite, une expédition française a opéré pendant un mois, sous les ordres du général Pélissier, pour tenter de réduire les insurgés. Après son retour à Ath Mellikeche, il a étendu son action vers la Kabylie côtière, si bien que le 25 janvier 1852, une colonne française de trois mille fantassins est nécessaire pour rouvrir la route entre El Kseur et Béjaïa. En juin de la même année, il a été blessé à la tête, pendant un combat qui a eu lieu au village Tighilt Mahmoud (près de Souk El Tenine). En 1853, il a réussi à relancer le mouvement de résistance. Mais le gouverneur de la région d'Azzazga, en Kabylie, le général Randon, monte une expédition à la mi-1854, pour mater la tribu des Ath Djennad, soutien de Boubeghla. A la suite de la prise du village d'Azib, l'assaut est donné aux Ath Yahia. Après quarante jours d'escarmouches, l'opération coûte au général Randon, 94 soldats tués et 593 blessés. Cherif Boubeghla, blessé, quitte alors la région pour retourner à Ath Mellikeche, où il reprend son travail d'organisation. Il parvient, entre autres, à s'allier à Lalla Fatma N'Soumer. En 1854, après avoir été dénoncé, il est poursuivi par les frères Mokrani qui s’étaient alliés aux Français. Sa tête fut tranchée alors qu’il était encore en vie. Quant à Cheikh Bouziane, celui-ci fut le chef de la révolte de l’oasis des Zaâtchas, qui a tenu en échec deux mois durant l’armée française dans ce qui fut l’un des combats les plus meurtriers de la conquête de l’Algérie. Le 26 novembre 1849, la population en paya le prix. La victoire des troupes françaises donna le signal d’un massacre général : un millier d’hommes, de femmes et d’enfants périrent, achevés à la baïonnette. Les têtes de Cheikh Bouziane, de son fils et celle de Si Moussa Al-Darkaoui furent empalées et exposées, d’abord dans le camp militaire des Zaâtchas, puis à Biskra, pour «convaincre les sceptiques de leur mort et servir d’exemple à ceux qui essaieraient de les imiter».