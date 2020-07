Dahou Ould Kablia : «La restitution des crânes des résistants est un évènement historique»

La restitution des crânes des résistants algériens à l'invasion et la colonisation françaises, conservés depuis plus d'un siècle et demi au Musée d'histoire naturelle de Paris, et dont 24 ont été rapatriés hier, est un «évènement historique», a affirmé Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du Ministère de l’armement et des liaisons générales (MALG).

PUBLIE LE : 04-07-2020 | 0:00