Chronologie du dossier de restitution des restes et crânes des martyrs conservés en France

L’Algérie a accordé un intérêt particulier à ce dossier en vertu des dispositions de la Constitution et en application des dispositions de la loi 99-07 du 5 avril 1999, relative au moudjahid et au chahid, notamment l’article 54 qui «interdit de céder, sous quelque forme que ce soit, les parties du patrimoine historique et culturel». A l’occasion de la restitution de 24 restes mortuaires de chefs de la Résistance populaire, le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a rappelé que depuis le 9 juin 2016, diverses correspondances ont été échangées et des réunions de coordination ont été tenues entre les secteurs concernés (Premier ministère, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Moudjahidine), en vue d’inclure l’affaire dans les entretiens algéro-français et trouver les solutions idoines pour restituer ces restes.

Une première réunion de coordination a été tenue, le 23 juin 2016, portant l’examen du rapport élaboré par l’attaché culturel de l’ambassade d'Algérie à Paris, concernant les procédures proposées par le directeur des Collections au sein du musée national d’Histoire naturelle.

Le Président français, Emmanuel Macron, s’était engagé lors de sa visite en Algérie, le 6 décembre 2017, à rendre les crânes des martyrs de la Résistance populaire, conservés au musée d’Histoire naturelle de Paris.

Depuis, le Premier ministre a chargé le ministère des Moudjahidine de coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, en vue d’élaborer la demande officielle pour leur restitution. Une année plus tard, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a reçu l'ambassadeur de France à Alger, sur sa demande.