Annaba : Une situation épidémique alarmante

Le virus circule désormais activement à l’échelle du territoire de la wilaya, met en garde la direction de la santé tout en exhortant la population au port du masque de protection dans les lieux publics. On dénombre 288 cas confirmés et 10 décès enregistrés dans la wilaya d’Annaba depuis le début de la pandémie. Près de 200 patients sont actuellement hospitalisées au CHU, sept en réanimation dont deux intubés et leur pronostic vital est engagé, a détaillé, le Dr Dameche. Devant le flux des patients, les hôpitaux relevant du CHU sont débordés ce qui oblige les autorités sanitaires de diriger les patients vers l’hôpital d’Ain Berda et celui d’El Hadjar pour désengorger les structures de santé du chef-lieu de wilaya, a fait savoir, Dr Dameche. Et d’ajouter que beaucoup de patients hospitalisés sont guéris et placés sous surveillance en bénéficiant d’un suivi à domicile par des brigades spécialisées.

S’agissant d’une éventuelle évacuation de patients vers les structures de santé de la wilaya de Guelma voisine, le Dr Mohamed Nacer Dameche, dément cette information. Par ailleurs, le wali, Djamel Eddine Brimi, a révélé, qu’une quantité de plus de 300.000 bavettes a été distribuée au profit des citoyens des douze communes que compte la wilaya.

B. G.