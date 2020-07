Le ministre de la santé relève : «25 à 30 % des cas confirmés sont d’origine familiale»

«Les réunions familiales, notamment les fêtes de mariage et les funérailles, ont été dernièrement les causes directes de l’augmentation du nombre de cas d’infection par la Covid-19 à travers les wilayas du pays», a précisé le ministre au cours de sa visite de travail dans la wilaya de Sétif pour s’enquérir de la situation épidémiologique y prévalant.

M. Benbouzid a insisté sur l’impératif que «les citoyens prennent conscience et fassent de l’élimination de cette pandémie une responsabilité collective, en constituant un partenaire de médecins et autres fonctionnaires du secteur de la santé engagés dans cette bataille». Il a également assuré que «la priorité de son département consiste à éliminer le coronavirus en mobilisant tous les moyens nécessaires et en accompagnant les staffs médicaux et paramédicaux dans cette crise sanitaire». Le ministre a assuré que «tous les moyens de prévention seront accessibles en quantité suffisante pour faire face à cette pandémie, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune» qui avait affirmé «la nécessité qu’aucun lieu en Algérie ne manque de ces moyens, notamment les bavettes, lesquelles constituent le moyen fondamental pour empêcher la propagation de l’infection inter-personnes».

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a également relevé que «le nouveau coronavirus est une maladie infectieuse à grand potentiel contagieux, et c’est là une chose que le citoyen doit prendre avec le plus grand sérieux».

M. Benbouzid a indiqué que sa visite à Sétif et aux wilayas connaissant une augmentation des cas d’infection «vise à s’enquérir de la situation épidémiologique et écouter les préoccupations et besoins des personnels du secteur et y apporter les solutions», assurant que des efforts seront fournis pour parvenir à des solutions opératoires qui auront des résultats palpables et patents.

Le ministre a entamé sa visite dans la wilaya par l’inspection du laboratoire de dépistage du Covid-19 du CHU Mohamed- Abdennour-Saâdna et s’est enquis des conditions de travail de son personnel, insistant sur la réparation immédiate des pannes affectant certains appareils pour pouvoir effectuer les tests dans les plus brefs délais. Abderrahmane Benbouzid devra tenir une rencontre à huis clos avec les cadres de son département à la salle des délibérations de la wilaya, avant de prendre part à une émission sur radio Sétif.

Exploiter les différentes structures pour prendre en charge les malades

M. Abderrahmane Benbouzid, a, par ailleurs, appelé, jeudi à partir de la wilaya de Sétif, à exploiter d’autres structures, à l'instar des hôtels et des centres relevant de différents secteurs pour prendre en charge les personnes contaminées par la Covid-19, afin d’atténuer la pression sur les hôpitaux. «La mise à disposition de ces structures au profit des patients de la Covid-19 permettra aux hôpitaux de prendre en charge les malades contaminés par le virus présentant des pathologies chroniques préexistantes, et qui nécessitent un suivi médical ou une réanimation en vue de leur prodiguer les meilleurs soins», a affirmé le ministre, qui a également relevé que «les hôpitaux sont saturés en raison de l'afflux important et continu de personnes contaminées par le coronavirus, générant une angoisse collective». Et de poursuivre : «Le nombre des contaminations a considérablement augmenté ces dernières semaines à Sétif, au regard de l’étendue de cette wilaya à forte densité de population, en sus de constituer un important carrefour du trafic automobile dans l'Est du pays.» Considérant sa visite dans la wilaya de Sétif comme une «occasion d'observer de près les conditions de travail du personnel médical et paramédical du centre hospitalo-universitaire Mohamed-Abdenour-Saâdna», M. Benbouzid a estimé que l’entrée en service de 3 laboratoires de dépistage de la Covid-19, dont l’un appartient au secteur privé, «traduit les efforts menés sur le terrain afin de venir à bout de cette crise sanitaire».

S’agissant de la panne signalée au niveau des appareils de dépistage des cas de Covid-19 du laboratoire d'analyses nouvellement créé au niveau du CHU Mohamed-Abdenour- Saâdna, le ministre a martelé : «Nous ne quitterons pas Sétif avant la réparation de la panne et la reprise de l’activité du laboratoire.»

Le ministre a ajouté, par ailleurs, que des instructions ont été données pour que l'Institut Pasteur d'Alger approvisionne la wilaya en nombre suffisant de réactifs pour une meilleure prise en charge du citoyen. Réitérant à l’occasion, «la nécessité de coordonner les efforts de tous les acteurs pour éliminer ce virus émergent», le ministre a mis l’accent sur «le port obligatoire du masque de protection, principal moyen d’éviter la transmission du virus entre les personnes». M. Benbouzid a également appelé à «évaluer les efforts déployés pour lutter contre cette pandémie», pointant du doigt «certaines parties relayant des informations et des vidéos sur Facebook pour induire l'opinion publique en erreur et dénigrer le secteur de la santé».