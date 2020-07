M. Abderrahmane Benbouzid à Sétif : Les moyens de dépistage renforcés

Des actions d’autant plus importantes qu’elles sont consolidées par l’apport d’un nouveau laboratoire privé dont le responsable a décidé d’offrir à titre gracieux ses services pour apporter ainsi sa contribution à la dynamique de dépistage rapide. Une mesure qui permet également de rattraper le retard accusé en matière d’enquêtes épidémiologiques.

En parcourant les différentes structures de ce laboratoire flambant neuf, le ministre s’est enquis des techniques utilisées et de l’impact produit en termes de gain de temps, sachant qu’une telle réalisation assure plus de 200 dépistages/jour avec des résultats obtenus en 2 heures, relève le Dr Maout, responsable de ce laboratoire.

Des indicateurs encourageants qui ont permis au ministre de relever que «les laboratoires privés à l’échelle nationale sont autorisés de la même manière que les établissements publics à œuvrer dans ce contexte».

Dans une wilaya qui compte désormais 3 laboratoires d’une capacité de 400 tests/jour, le ministre s’est rendu auparavant au CHU de Sétif, où il a inspecté une autre nouvelle structure de dépistage rapide au niveau du laboratoire de microbiologie. M. Benbouzid, qui s’est entretenu longuement avec les médecins, a déploré des contraintes techniques.

Il a instruit les responsables du secteur au niveau de la wilaya de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour assurer au plus vite les réparations nécessaires et permettre aux patients de profiter de ce laboratoire doté d’une capacité de 300 tests/jour. « A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles », dira-t-il. Le ministre tonnera qu’ «il est inconcevable que des malades viennent à l’hôpital et ne trouvent pas de place ».

A Radio Sétif, le ministre rappellera aussi les instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune liées à l’utilisation de toutes les infrastructures dotées de commodités nécessaires pour accueillir les patients. Au siège de wilaya, où il a présidé une rencontre avec le corps médical, M. Benbouzid a animé un point de presse au cours duquel il a rappelé les dangers du coronavirus et appelé les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance.

Il a rappelé la nécessité de se conformer strictement aux gestes barrières, le port obligatoire de la bavette, le lavage des mains et la distanciation physique. Il rappellera que 25 à 30 % des cas contaminés sont d’origine familiale et ajoutera que si 70% des citoyens portent le masque de protection, «nous prendrons le dessus sur ce virus».

F. Zoghbi