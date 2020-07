Le Pr Mustapha Khiati, président de la FOREM : Faire de la société civile un partenaire des pouvoirs publics

La FOREM propose le renforcement de la place de la société civile en souhaitant qu'un article lui soit consacré dans la Constitution pour faire d'elle un partenaire des pouvoirs publics. «On sait que dans les pays développés, la société civile joue un rôle extrêmement important», souligne-t-il.

Le deuxième point sur lequel la Forem a formulé des propositions a trait à l’enfance. «On voit que l’enfance n’est évoquée en Algérie que dans le cadre de la santé ou l’éducation», regrette le pédiatre.

Pour le Pr Khiati, il faut que la Constitution consacre des articles spécifiques à cette catégorie, précisant que l’enfance doit faire l’objet de toute sollicitation du pays pour être capable de porter le flambeau et de relever les défis de demain.

«La petite enfance constitue malheureusement un maillon négligé. Il existe des risques importants qui la menacent à l'exemple de l'autisme. Ils sont 100.000 dans ce cas pour la simple raison qu’on ne s’occupe pas de la petite enfance, c'est-à-dire pendant les trois premières années de vie», rapporte-t-il, tout en insistant sur la prise en en charge de cette catégorie à laquelle il faut assurer un parcours de vie équilibré jusqu'à l’âge adulte. Le président de la FOREM évoque également l’adolescence nécessitant, selon lui, un intérêt particulier du fait qu’elle est la plus menacée par les fléaux sociaux comme la drogue et la violence. «Cette frange de la population entre 15 et 18 n’est pas suffisamment prise en charge à cause de l’absence de structures adéquates», mentionne-t-il non sans relever l’intérêt d’une orientation au niveau de la Constitution pour optimiser sa prise en charge.

S’agissant du troisième volet abordé par la FOREM, il cite la recherche scientifique qui constitue la locomotive du développement dans tous les domaines et met en avant l’importance de renforcer le rôle du conseil national de la recherche en lui accordant plus de prérogatives.

«Nous proposons le rattachement de cette institution dédiée à la recherche scientifique à la présidence de la République pour mener à bien les missions qui lui sont assignées. Les ministères doivent solliciter cette institution pour l’élaboration des plans de développement sectoriels», plaide le Pr Khiati.

Il affirme que l'organisation a enregistré avec satisfaction le renforcement de la séparation des pouvoirs et suggère que l’Assemblée populaire nationale ait un plus grand rôle dans l’Algérie nouvelle. «Très peu d’enquêtes ont été menées par l'APN sur des dossiers importants», dit-il,

Kamélia Hadjib